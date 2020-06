Thaco ra mắt Mazda 6 với 3 phiên bản

Ngày 16/6, Thaco giới thiệu mẫu xe New Mazda 6 trên toàn quốc, đây là mẫu xe thuộc thế hệ sản phẩm mới của thương hiệu Nhật Bản.

Sau khi ra mắt thành công Mazda CX-8, New Mazda CX-5, All-New Mazda 3 & Mazda 3 Sport trong năm 2019 và New Mazda 2 & Mazda 2 Sport vào tháng 3/2020, Thaco tiếp tục giới thiệu mẫu xe New Mazda 6, hoàn thiện dải sản phẩm thế hệ mới tại Việt Nam với các điểm nổi bật: ngôn ngữ thiết kế KODO mới; không gian bên trong tinh giản, tiện nghi, lấy người dùng làm trung tâm; tinh chỉnh tối ưu công nghệ vận hành và an toàn.

New Mazda 6 vừa được ra mắt ngày 16/6 với nhiều thay đổi về công nghệ, trang bị và thiết kế.

So với All-New Mazda 3 - mẫu xe đẹp nhất thế giới 2020, New Mazda 6 có kích thước lớn hơn và có cùng phong cách thiết kế KODO thế hệ mới.

Đầu xe được thiết kế trông hiện đại hơn, mở rộng hơn theo phương ngang nhìn chiếc xe trông đồ sộ hơn. Lưới tản nhiệt được thiết kế lớn, kết hợp cụm đèn LED phía trước chìm vào thân xe và vuốt ngược về sau, liền mạch với đường viền chrome “Signature Wing” đặc trưng của thế hệ sản phẩm mới.

Thân xe dài, kết hợp với mâm xe kích cỡ lớn tạo điểm nhấn ấn tượng hơn về sự mạnh mẽ, và đem lại cho chiếc xe phong cách năng động hơn.

Đuôi xe được thiết kế kiểu dáng thể thao qua các chi tiết mạ chrome kết hợp hài hoà với cản sau và ống xả kép, cùng hiệu ứng ánh sáng LED mới của cụm đèn hậu.

Ngoài ra, chiều dài cơ sở 2.830 mm đứng đầu phân khúc, đặc biệt, khoảng sáng gầm xe 165 mm lớn nhất phân khúc gia tăng sự linh hoạt cho New Mazda 6.

Với triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, khoang lái được thiết kế xoay quanh người dùng từ cách bố trí chân ga, vị trí lái xe cho đến các tiện ích được nâng cấp như màn hình hiển thị thông tin HUD, màn hình cảm ứng trung tâm 8 kết nối CarPlay/Android Auto, phanh điện tử tích hợp Autohold, lẫy chuyển số trên vô-lăng, giúp người lái dễ dàng kết nối và điều khiển mọi tính năng.

Trên các phiên bản cao cấp, New Mazda 6 được trang bị thêm chức năng làm mát hàng ghế trước, 11 loa Bose, camera 360 độ, sạc không dây, rèm che nắng kính sau, mâm xe hợp kim 19”...

Không gian bên trong New Mazda 6 được thiết kế tinh giản và hiện đại, hướng đến người lái. Khoang lái với các họa tiết liền mạch theo phương ngang, cụm điều khiển trung tâm được bố trí thuận tiện hơn, cột chữ A được thu gọn giúp mở rộng tầm quan sát.

Chiều dài đệm ghế trước và sau lớn cùng độ cao từ sàn đến mặt ghế hàng phía sau cao nhất phân khúc tăng sự thoải mái cho người dùng trong những hành trình dài.

Nội thất New Mazda 6 sử dụng chất liệu da Nappa mềm mại và gỗ sen Nhật Bản. Da Ultrasuede được dùng để hoàn thiện chi tiết trên cánh cửa và táp lô tương tự các họa tiết được trang trí công phu trên trang phục truyền thống Kimono.

Mẫu xe mới của Mazda cũng đựng cải tiến về khung, thân xe, hệ thống treo cùng ghế ngồi và lốp xe. Bên cạnh đó, động cơ SkyActiv-G mới được tinh chỉnh để gia tăng mô men xoắn nhằm tăng độ nhạy chân ga ở vòng tua thấp, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp mang đến trải nghiệm lái tốt hơn.

Có 2 lựa chọn động cơ 2.0L và 2.5L.

Chiếc xe được trang bị động cơ 2.0L có công suất cực đại 154 HP/6000 vòng/phút với Momen xoắn cực đại 200 Nm/4000 vòng phút, động cơ 2.5L tạo ra công suất lớn nhất là 188 HP/6000 vòng/phút với Momen xoắn cực đại 252 Nm/4000 vòng/phút.

Theo công bố từ nhà sản xuất, New Mazda 6 có mức tiêu thị nhiên liệu khá "khiêm tốn", cụ thể, 6.55 lít/100km đường hỗn hợp, 4.93L/100km đường trường với phiên bản 2.0L và 6.89 lít/100km đường hỗn hợp, 5.33L/100km đường trường với phiên bản 2.5L.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao “GVC Plus” giúp người lái kiểm soát tốt nhất sự ổn định và cân bằng của xe trong mọi tình huống chuyển hướng.

New Mazda6 có đến 3 phiên bản khác nhau với 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L. New Mazda 6 dự kiến có mức giá khởi điểm chỉ tương đương với nhiều mẫu xe thuộc phân khúc C.