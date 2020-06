Soi tính năng độc trên ô tô của sao Hollywood

Việc bổ sung các tính năng trên ô tô nhiều khi khiến người mua phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ nhưng đối với các ngôi sao Hollywood, họ thừa tiền để có thể tùy chỉnh và sửa đổi chiếc xe của mình theo sở thích cá nhân.

Hệ thống âm thanh nổi tuyệt vời

Các nhạc sĩ rất muốn có một hệ thống âm thanh nổi tùy chỉnh được cài đặt trên xe của mình để họ có thể nghe những bản nhạc do mình viết ngay cả khi đang lái xe. Nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Timbaland vì thế đã trang bị một hệ thống âm thanh hàng đầu trong chiếc Maybach 62S của mình.

Vỏ xe chống đạn

Mối quan tâm hàng đầu của những người nổi tiếng chính là sự an toàn cho bản thân và gia đình. Một số người thậm chí đã đi xa đến mức lắp đặt kính và vỏ xe chống đạn trên các phương tiện của mình. Trong đó có thể kể đến những cái tên như Kim Kardashian và Kanye West, Jay-Z, và cựu Spice Girl Melanie Brown.

Màn hình TV

Những người nổi tiếng đủ khả năng để có tất cả các loại hệ thống giải trí công nghệ cao được lắp đặt ở phía sau xe. Jay-Z và Beyoncé đã mua một chiếc Mercedes-Benz Minivan khi họ bắt đầu kết hôn và chi hàng trăm ngàn USD để trang trí nội thất.

Âm thanh động cơ giả

Xe hybrid và xe điện đang ngày càng trở nên phổ biến với những người nổi tiếng Hollywood, nhưng một nhược điểm của xe điện là động cơ xe không tạo ra tiếng gầm rú như với siêu xe. Vì vậy, để đem đến hiệu ứng thính giác, các ngôi sao đã cài đặt âm thanh động cơ giả trong xe.

Sạc USB nhanh

Những ngôi sao thực tế như Kardashian kiếm tiền nhờ chia sẻ hình ảnh bản thân cho người hâm mộ hàng ngày, thông qua tài khoản Instagram và Snapchat. Điều này đòi hỏi họ phải chụp ảnh "tự sướng" và đăng cập nhật thường xuyên.

Tuy nhiên họ chỉ có thể thực hiện được nếu điện thoại thông minh được sạc đầy, do đó bộ sạc USB nhanh cho xe ô tô sẽ rất tiện dụng.

Các màu sơn tùy chỉnh

Nhiều người nổi tiếng thích thu hút sự chú ý bằng cách lựa chọn những màu sơn tuỳ chỉnh bắt mắt cho chiếc xe của mình. Thật dễ dàng nhận ra những chiếc "xế hộp" của Justin Bieber như chiếc xe thể thao điện Fisker Karma với lớp sơn mạ bạc hay chiếc Audi R8 họa tiết da báo.

Bánh xe "hàng thửa"

Bánh xe là một sửa đổi hậu mãi khá phổ biến, thế nhưng không phải sự lựa chọn nào cũng là đúng.

Chiếc Lamborghini Aventador Roadster được Nicki Minaj tiết lộ lần đầu trên Instagram vào đầu tháng 10/2019. Nguyên bản của chiếc xe này được sơn màu xanh Blue Hera, nhưng đã được nữ rapper thuê hãng độ Exotic Euro Cars tại Los Angeles phủ lên nó bộ cánh màu hồng rực rỡ. Điều mà trước đây cô từng làm với chiếc Bentley Continental GT màu hồng theo phong cách búp bê Barbie. Cô đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bằng cách thêm bánh xe màu hồng vào siêu xe đã từng sành điệu.

Ghế điều hoà

Ở Los Angeles, rất nhiều người nổi tiếng lái xe mui trần để tận hưởng ánh nắng mặt trời, nhưng đối với những người thích lái xe có mái che, một hệ thống điều hòa không khí hiệu quả là điều bắt buộc. Thậm chí, công nghệ tương tự cho phép xe ô tô có ghế sưởi hiện đã được nâng cấp để cung cấp chỗ ngồi thông thoáng trong điều kiện thời tiết nóng nực.

Điểm truy cập Wifi

Bộ sạc USB nhanh có thể giúp các ngôi sao trực tuyến, nhưng nếu họ muốn kết nối với người hâm mộ, họ có thể thiết lập phương tiện của mình làm điểm phát sóng wi-fi.

Kết nối với nhà riêng

An ninh không chỉ là về an toàn trong khi di chuyển. Kim Kardashian từng là nạn nhân của một vụ trộm kinh hoàng khi cô ở lại Paris. Vì vậy cô cảm thấy an tâm hơn nếu cô và nhóm của mình có thể truy cập kiểm soát an ninh tại nhà từ xe ô tô.

Cửa sổ tối màu

Có lẽ cách tốt nhất để tránh ánh đèn flash của các tay săn ảnh là làm tối màu cửa sổ trên xe. Kanye West không chỉ sở hữu chiếc Lamborghini của riêng mình với cửa sổ đen xì, mà vệ sĩ của anh cũng lái chiếc xe tương tự.