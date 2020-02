Land Rover Defender 110 mới xuất hiện hoành tráng trong phim James Bond 007

Chương trình quảng cáo truyền hình của Land Rover dành cho mẫu Defender mới đã phô diễn được khả năng vượt địa hình khắc nghiệt của mẫu xe này. Chương trình đem lại cho người xem một góc nhìn độc đáo và chân thực đằng sau hậu trường bộ phim No Time To Die.

Quảng cáo được quay ở Scotland, với sự xuất hiện của Land Rover Defender 110 trong những thước phim gay cấn như phóng lên không trung 100 feet, lái xe tốc độ cao trên địa hình gồ ghề và thậm chí là lật xe.

Để phục vụ cho bộ phim, Land Rover đã sản xuất 10 chiếc Defender 110, đây cũng là những phiên bản được sản xuất sớm nhất của mẫu xe này. Điều đặc biệt là một trong những chiếc xe đó có số VIN (dãy chữ số được các hãng sản xuất ô tô sử dụng để nhận diện từng xe) kết thúc bằng 007 như là một cách để ghi dấu về bộ phim.

Bên cạnh 10 chiếc Defender mới, No Time To Die còn có sự xuất hiện của các mẫu Range Rover Sport SVR, Series III Land Rover và Range Rover Classic.

Những chiếc xe được sử dụng trong phim không có sự khác biệt nào với bản nguyên mẫu trừ việc lắp đặt lồng cuộn cho mục đích an toàn.

The Defender 2020 sẽ có mặt ở các đại lý vào mùa xuân năm nay với giá từ 50.925 USD, bao gồm cả mẫu Defender 90 ba cửa.

Và nếu bạn là một người hâm mộ James Bond và muốn sở hữu một chiếc xe có thông số kỹ thuật giống như trong phim James Bond, Land Rover cho biết họ có ngoại thất màu đen Santorini, và bánh xe 20 inch với lốp xe địa hình.

Bộ phim No Time To Die do diễn viên Daniel Craig đóng vai chính và chuẩn bị ra rạp vào ngày 8/4

Land Rover Defender 110 xuất hiện hoành tráng trong phim No Time To Die:

