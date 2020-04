Kia Soluto tung bản cao cấp sau nửa năm ra mắt

Thaco Trường Hải vừa cho ra mắt thêm phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe Kia Soluto với những nâng cấp về tính năng, tiện ích cho ngoại thất, nội thất và trang bị an toàn.

Ở phiên bản này, phần ngoại thất được giữ nguyên so với những bản Soluto MT, MT Deluxe và AT Deluxe nhưng được trang bị thêm cốp điện thông minh và gương gập điện. Những nâng cấp này sẽ giúp chiếc xe thuận tiện hơn trong việc đỗ xe trên phố, di chuyển vào các ngõ hẹp. Ngoài ra, mẫu xe mới cũng được trang bị ốp hông để tăng tính thể thao và thêm phim cách nhiệt giúp bảo vệ sức khỏe cho khách hàng, ngăn chặn tia UV, bảo vệ nội thất xe, tiết kiệm nhiên liệu.

Sau nửa năm ra mắt, Kia Soluto giới thiệu thêm phiên bản cao cấp với giá 499 triệu đồng.

Thay đổi lớn nhất của bản Luxury nằm ở nội thất khi chiếc xe này được thay đổi theo hướng sang trọng, tiện nghi hơn với ghế da phối 2 tông màu xám đỏ thay vì 2 tông màu xám đậm nhạt như các phiên bản khác. Điểm khác biệt tiếp theo là Kia Việt Nam thay thế chìa khóa cơ bằng chìa khóa thông minh Smartkey với nút nhấn khởi động Start/Stop, giúp khởi động nhanh, khóa hay mở khóa cửa và cốp sau thuận tiện, hỗ trợ khởi động nổ máy từ xa, tính năng thực sự tiện ích với khí hậu Việt Nam, nhất là những ngày nắng nóng, vì có thể mở điều hòa xe trước.

Về động cơ, Kia Soluto AT Luxury vẫn giữ nguyên khối động cơ Kappa 1.4L thế hệ mới với hộp số tự động 4 cấp chuyển số mượt mà, tay lái trợ lực điện giúp người lái dễ dàng điều khiển, tiết kiệm nhiên liệu; đi cùng phiên bản số sàn 5 cấp có tỷ số truyền động tối ưu ở nhiều dải tốc độ khác nhau. Mức tiêu hao nhiên liệu từ 6,1 lít/100 km cho đường hỗn hợp, đường phố có thể lên tới 7 lít/100 km, nhưng đường trường chỉ có 4,5 - 5,3 lít/100km cho tùy chọn phiên bản.

Thay đổi về ngoại thất và tính năng an toàn là điểm nhấn của phiên bản này.

Các tính năng an toàn trên Kia Soluto AT Luxury là một bước nâng cấp của các phiên bản hiện hữu khi mẫu xe được trang bị thêm hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) ngoài các tiện ích so vốn có ở các phiên bản khác như camera lùi, cảm biến lùi, 2 túi khí, ABS, EBD.

Bên cạnh đó, Kia Soluto AT Luxury còn được bổ sung trang bị tính năng điều khiển hành trình (Cruise Control). Một tính năng tối ưu cho những khách hàng có nhu cầu thường xuyên di chuyển trên các cung đường trường, đường cao tốc.

Theo thống kê của VAMA, kể từ khi ra mắt đến nay, Kia Soluto đã bán được gần 6.000 chiếc xe, có tháng đã lọt vào top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam.