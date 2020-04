Baojun RC-5 - bản nâng cấp nhỏ gọn dành cho thị trường Trung Quốc

Baojun RC-5 là thành viên mới nhất của dòng sản phẩm trẻ Baojun nhưng là một chiếc xe nâng cấp nhỏ gọn thay thế cho chiếc xe mui kín 630 được ra mắt vào năm 2011.

Phần đầu xe trông tương tự như các mẫu mới nhất của Baojun (RS-3, RS-5 và RM-5) với lưới tản nhiệt lớn cộng hai dải đèn pha mỏng.

Nhìn từ bên cạnh, Baojun RC-5 trông rất giống với chiếc RC-6 lớn hơn, ngoại trừ khoảng sáng gầm xe thấp hơn và các thiết kế khác nhau cho đèn pha và đèn hậu.

Hiện chưa có thông tin về nội thất của chiếc xe này, nhưng nhiều khả năng RC-5 cũng sẽ lấy cảm hứng từ RC-6 và áp dụng bố trí buồng lái màn hình rộng bao gồm bảng điều khiển kỹ thuật số cùng màn hình chính. Công ty cho biết RC-5 sẽ có hệ thống kết nối IOT (Internet of thing) tiên tiến.

Theo truyền thông Trung Quốc, Baojun RC-5 dài 4.650 mm (183 in), rộng 1.806 mm (71,1 in) và cao 1.458 mm (57,4 in), chiều dài cơ sở 2.700 mm. Các kích thước này làm cho nó tương tự Skoda Octavia thế hệ trước.

RC-5 được cho là bao gồm hai động cơ xăng bốn xi-lanh: một động cơ hút khí tự nhiên 1.5 lít (98 mã lực) và một động cơ tăng áp 1.5 lít (145 mã lực). Hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn và hộp số tự động sẽ được Baojun phát hành thêm trước ngày ra mắt vào cuối năm nay.