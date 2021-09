Người dân vùng xanh tại TP.HCM sẽ được đi chợ 1 lần/tuần

(VTC News) -

Từ 23/8 đến nay, TP.HCM siết chặt giãn cách, người dân buộc phải ở nhà, việc đi chợ sẽ có lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, những ngày gần dây một số quận, huyện đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, phủ thêm những vùng xanh.

Trước diễn biến mới này, nhiều người dân hỏi ở vùng xanh được tự đi chợ hay không? Vì thực tế dù có lực lượng đi chợ hộ nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết được nhu cầu người dân.

Chương trình Livestream “Dân hỏi, thành phố trả lời” tối 6/9.

Trả lời vấn đề này trong chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” tối 6/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, thời gian sắp tới, thành phố phải sống trong điều kiện có dịch bệnh, tùy theo tình hình dịch bệnh mà nới lỏng hoặc thắt chặt, chứ không phải mở cửa không có nguyên tắc, mở từng bước phù hợp với tình hình dịch bệnh.

“Chúng ta có thể quyết định nới lỏng giãn cách nhưng nếu không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng đến tính mạng người dân thì việc nới lỏng giãn cách đó không ý nghĩa, do vậy phải nới lỏng theo nguyên tắc an toàn dịch bệnh. An toàn đến đâu mở đến đó”, ông Mãi nói.

Ông Phan Văn Mãi cũng cho hay, từ nay đến 15/9, về cơ bản sẽ tiếp tục các biện pháp như từ 23/8 đến nay, tuy nhiên có 2 điểm điều chỉnh.

Thứ nhất, hệ thống siêu thị, chuỗi cung ứng sẽ được mở đến xã, phường, thị trấn, nhưng ở vùng đỏ thì shipper sẽ đi chợ thay cho các hộ dân, còn ở vùng xanh người dân được đi chợ 1 lần/tuần. Khuyến khích những người trong gia đình đã tiêm vaccine nên là người đi chợ. Mở dần dần trên nguyên tắc an toàn.

Thứu hai, từ nay đến 15/9 chưa mở chợ lại nhưng sẽ hình thành 2 điểm trung chuyển hàng hóa, chủ yếu là lương thực, thực phẩm ở hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn, để làm nơi trung chuyển hàng lương thực, thực phẩm từ các tỉnh về thành phố bằng hệ thống vận chuyển an toàn, để đưa đến các điểm siêu thị trong thành phố

Ông Mãi cũng cho biết thêm, từ nay đến 15/9, ở vùng xanh, nơi kiểm soát được dịch sẽ thí điểm mở lại dịch vụ bán thức ăn mang về. Sau 15/9, nếu tình hình chuyển biến tốt, giả sử kiểm soát được dịch sẽ mở ra nhiều hoạt động.

“Địa bàn an toàn thì mở ra nhiều hoạt động, những ngành nghề an toàn, những người tham gia hoạt động đó an toàn thì sẽ được mở, thời điểm nào được mở phụ thuộc vào kết quả của diễn biến dịch", ông Mãi cho biết.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Trong trường hợp kiểm soát được dịch bệnh, có một số hoạt động dự kiến được mở lại như: Hoạt động thương mại điện tử; hoạt động thông qua shipper; kinh doanh vận tải, logistics; sản xuất trang thiết bị phục vụ cho ngành y tế, dược phẩm; sản xuất lương thực, thực phẩm; dịch vụ phục vụ cho sản xuất lương thực, thực phẩm; cửa hàng xăng dầu, gas,….

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, nhóm chuyên gia về dịch tễ, y tế cũng đang hoàn thiện bộ tiêu chí kiểm soát dịch bệnh, đề xuất đánh giá dựa trên số ca nhiễm, số ca tử vong, ngưỡng chịu đựng của hệ thống y tế, tình hình tiêm vaccine…. Tất cả những tiêu chí này là điều kiện để xem xét mở cửa trở lại.

“Việc nới lỏng giãn cách, mở lại các hoạt động phụ thuộc tình hình dịch bệnh, chưa thể nói mốc thời gian cụ thể 15/9, 30/9 hay tháng 10. Chính phủ yêu cầu cố gắng kiểm soát dịch đến 15/9, thành phố đang cố gắng thực hiện mục tiêu này.

Giãn cách, khẩn trương xét nghiệm để tách F0 khỏi cộng đồng, chăm sóc và điều trị F0, giảm tử vong, đảm bảo an sinh xã hội cho bà con, tiêm vaccine,… tất cả hoạt động này để đến 15/9 có thể đạt mục tiêu kiểm soát được dịch. Thành phố cũng đang lên phương án, kế hoạch cho những hoạt động sau 15/9”, ông Mãi nhấn mạnh.