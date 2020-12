Người dân vớt được 11kg ma túy trên biển

(VTC News) -

Chiều 23/12, Cơ quan chức năng huyện Kiên hải, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ một số lượng ma túy do người dân vớt được.

Theo đó, ngày 22/12, trong quá trình đánh bắt cá, người dân tại ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải phát hiện và vớt được 11 gói màu vàng in hình 2 con cá và chữ nước ngoài (mỗi gói nặng 1kg).

Gói màu vàng in hình 2 con cá và chữ nước ngoài do người dân vớt được.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp xác minh và bước đầu xác định đây là ma túy. Vụ việc đang được lực lượng lượng chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, tại khu vực Hòn Từ (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc), lực lượng của đơn vị Trung đoàn 152 và người dân trên đảo đã 2 lần vớt được tổng cộng 37kg ma túy trôi dạt vào bờ.