Người dân TP.HCM bỏ phiếu về việc thành lập TP Thủ Đức

Sáng 3/10, người dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt đầu bỏ phiếu đóng góp ý kiến cho đề án thành lập TP Thủ Đức và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại TP.HCM.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức, cho biết việc bỏ phiếu được tổ chức từ 7h sáng nay tại 73 khu phố thuộc 12 phường của quận. Chỉ sau 3 giờ thực hiện, 10 khu phố đã hoàn tất việc lấy phiếu và ý kiến đóng góp của người dân.

"19h hôm nay là thời hạn cuối cùng lấy phiếu của người dân. Trong thời gian đó, những khu phố hoàn tất lấy phiếu 100% sẽ tiến hành kiểm phiếu, kết quả tổng hợp của quận dự kiến sẽ có trong ngày mai", Bí thư Quận ủy Thủ Đức thông tin.

Người dân quận Thủ Đức bỏ phiếu đóng góp ý kiến về đề án thành lập TP Thủ Đức.

Tại quận 9, Bí thư Quận ủy Lâm Đình Thắng cho biết việc lấy phiếu của người dân được diễn ra suôn sẻ do địa phương đã chuẩn bị từ 2 tuần trước.

"Từ khi TP.HCM có kế hoạch lấy ý kiến người dân về đề án thành lập TP Thủ Đức, chính quyền, đoàn thể quận 9 đã bắt đầu thực hiện phát phiếu cho người dân từng khu phố", ông Thắng nói.

Nội dung của phiếu lấy ý kiến sẽ có 2 phần gồm nội dung "sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới" và "đơn vị hành chính mới lấy tên TP Thủ Đức". Người nhận phiếu được lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với mỗi nội dung trên.

Ngoài việc lấy ý kiến về việc thành lập và tên gọi TP Thủ Đức, người dân quận 2 còn được lấy ý kiến về việc sáp nhập một số phường và tên của phường mới.

Theo phương án của UBND TP.HCM, phường An Khánh, phường Thủ Thiêm sẽ được sáp nhập thành phường Thủ Thiêm. Còn phường Bình Khánh và phường Bình An sẽ được sáp nhập thành phường An Khánh.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu của người dân, UBND 3 quận có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lại UBND TP.HCM vào ngày 7/10.