Người dân TP.HCM trải nghiệm VinBus: 'Như đi du lịch giữa lòng thành phố'

Ngày 9/3, tuyến xe buýt điện đầu tiên có ký hiệu D4 (Vinhome Grand Park – Bến xe buýt Sài Gòn) đã chính thức phục vụ đông đảo người dân. Tuyến buýt dài 29km chạy qua nhiều tuyến đường huyết mạch kết nối thành phố mới Thủ Đức với trung tâm TP.HCM.

Lộ trình cụ thể của tuyến D4 bao gồm: Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Nguyễn Thái Bình - Ký Con - Võ Văn Kiệt - Hầm vượt sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Trần Quý Kiên - Bát Nàn - Trương Văn Bang - Phan Văn Đáng - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Chí Công - Lê Văn Việt - Nguyễn Văn Tăng - Nguyễn Xiển – KĐT Vinhomes Grand Park.

D4 có tần suất 20 phút/chuyến, phục vụ xuyên suốt từ 5h đến 21h15 hàng ngày.

Hay tin VinBus chính thức hoạt động, rất nhiều người dân đủ mọi lứa tuổi thích thú tham gia trải nghiệm loạt hình vận tải hành khách công cộng mới mẻ này.

“Xe chạy êm ru và không có mùi, tôi thích nhất là xe được thiết kế rất thoáng và hiện đại, ngồi ở hàng ghế phía sau có thể quan sát toàn bộ khung cảnh thành phố bên ngoài, điều hoà mát như trong phòng khách sạn. Lần đầu tiên đi xe buýt công cộng mà tôi cảm giác như đang đi du lịch giữa lòng thành phố vậy”, anh Nguyễn Quang Huy (Quận 1) hào hứng chia sẻ.

Đưa cả con đi trải nghiệm VinBus cùng, chị Mai Hà Trang (Quận 9) lại đặc biệt ấn tượng với thiết kế xe. “Sàn xe thấp, lại có thể điều chỉnh hạ sàn, nghiêng một bên cho khách dễ dàng lên xuống, rất tiện lợi với người khuyết tật, người già, trẻ em, phụ nữ có thai.

Những công nghệ khác trên xe thì khỏi phải nói rồi, tha hồ dùng Wifi, sạc điện thoại miễn phí, tôi rất thích. Sắp tới nếu mở được nhiều tuyến buýt điện như thế này thì người dân khắp thành phố sẽ có nhiều lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng hơn”, chị Trang nói.

Hai mẹ con người Đức đang sinh sống tại Vinhomes Grand Park cũng rất thích thú với loại hình xe buýt điện mới.

Một người dân đang thử dùng wifi miễn phí trên buýt điện. “Không yếu như tôi nghĩ, có thể lướt đọc báo, xem tiktok thoải mái dù nhiều người dùng một lúc”, anh cho biết.

Trên xe, người dân cũng có thể sạc điện thoại miễn phí, tiện lợi với cổng tiếp nối USB ngay cạnh ghế ngồi.

Những người dân trải nghiệm xe buýt điện ngày đầu tiên còn nhận được món quà may mắn là những chậu cây xanh xinh xắn, biểu trưng cho việc đã chung tay cùng VinBus xây dựng giao thông xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại thành phố.

VinBus áp dụng chính sách giá vé chung của các tuyến xe buýt thành phố, giá vé 3.000 đồng/lượt đối với học sinh, sinh viên và 7.000 đồng/lượt với nhóm khách còn lại. Vé tập bán trước có giá 157.500 đồng/tập 30 vé. VinBus miễn phí vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em cao 1,3m trở xuống và các đối tượng chính sách khác theo quy định của thành phố.

Khi mua vé trực tiếp trên xe buýt điện VinBus, người dân TP.HCM có thể lựa chọn sử dụng thẻ chip nội địa không tiếp xúc, đảm bảo an toàn trong mùa dịch từ các ngân hàng.

Xe VinBus là mẫu xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam do Công ty VinFast sản xuất và VinBus vận hành. Xe sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn, di chuyển êm ái mang lại cho hành khách sự thoải mái, khắc phục hiện tượng say xe hay khó chịu trong suốt hành trình.

Đặc biệt, VinBus còn hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và độ an toàn cao theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của VinFast hiện nay như: Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; Chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai…; WiFi miễn phí, thanh toán không tiền mặt, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình...

