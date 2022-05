Người dân TP.HCM ngày đầu tiên được đăng ký xe máy tại công an 58 xã, thị trấn

(VTC News) -

Sáng 21/5, TP.HCM chính thức triển khai việc cấp đăng ký và bấm biển số xe máy cho người dân tại công an 58 xã, thị trấn của 5 huyện ngoại thành gồm Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn.

Công an 5 huyện này cũng chính thức thực hiện đăng ký ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc.. cho người dân trên địa bàn.

Ghi nhận của VTC News tại Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), một số người dân đã đến trụ sở để thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số xe môtô, xe gắn máy.

Người dân tới công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, để làm thủ tục đăng ký và bấm biển số xe. (Ảnh: Quang Anh)

Chủ xe sau khi nộp thuế trước bạ sẽ mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ nguồn gốc xe, hóa đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu), lệ phí đăng ký xe máy... đến trụ sở công an xã điền tờ khai. Sau khi người dân khai báo, cảnh sát sẽ cà số khung, số máy.

Sau khi đã hoàn thành các bước nộp lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ đăng ký xe, chủ xe sẽ được bấm chọn biển số và giao biển số cùng giấy hẹn lấy đăng ký xe.

Anh Lại Văn Trung (ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) cho biết sáng nay anh mang xe máy mới mua tới trụ sở công an xã để tiến hành các thủ tục đăng ký và bấm biển số xe. Anh Trung cho rằng việc có thể làm thủ tục đăng ký xe ngay tại địa phương sẽ giúp người dân tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí hơn trước đây.

“Lúc trước muốn đăng ký thủ tục giấy tờ xe tôi phải đi từ Bình Chánh lên Phòng CSGT TP.HCM để làm, còn phải chờ đợi xếp hàng đông đúc mất rất nhiều thời gian. Nay có thể làm ngay tại địa phương nơi mình sống thì tiện hơn nhiều, các cán bộ hỗ trợ cũng rất nhiệt tình”, anh Trung chia sẻ.

Anh Lại Văn Trung nhận biển số xe mới bấm được tại công an xã Vĩnh Lộc B. (Ảnh: Quang Anh)

Cùng ngày, Công an tại các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn cũng tiếp đón người dân tới làm thủ tục đăng ký giấy tờ xe. Tuy nhiên do là ngày cuối tuần nên số lượng người dân tới làm thủ tục còn ít.

Trung tá Trần Trọng Hậu (Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Nhà Bè) cho biết, việc phân cấp đăng ký mới sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận và nhanh chóng, thuận lợi cho việc hoàn thành các thủ tục về đăng ký giấy tờ xe hơn trước đây.

"Trước đây, người dân muốn làm thủ tục đăng ký giấy tờ xe phải nộp hồ sơ lên trụ sở cấp phòng hoặc tập trung tại cấp huyện nên dẫn tới số lượng lớn, phải xếp hàng chờ đợi lâu để đến lượt. Việc phân cấp đăng ký mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân hơn rất nhiều", Trung tá Hậu cho biết.

Cũng theo Trung tá Hậu, Công an huyện Nhà Bè đã được chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị để sẵn sàng làm thủ tục đăng ký xe máy cho người dân. Trước đó, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền thông qua các nhóm trên mạng xã hội để người dân biết, chủ động nắm thông tin.

Từ 21/5, công an 5 huyện trên sẽ thực hiện đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn 5 huyện.

Còn việc đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú sẽ do công an 58 xã, thị trấn trực thuộc 5 huyện ngoại thành và Công an quận Bình Thạnh thực hiện