Người dân TP.HCM có thể ngồi nhà vẫn đăng ký được ô tô, xe máy

(VTC News) -

Ngày 19/5, tin từ Công an TP.HCM cho hay, cơ quan này đã chính thức ra mắt Cổng thông tin dịch vụ hành chính công tại địa chỉ http://congdvc.catphcm.bocongan.gov.vn.

Địa chỉ trên là đầu mối tập trung tất cả dịch vụ công trực tuyến của Công an TP.

Giao diện Cổng thông tin dịch vụ hành chính công.

Theo Công an TP.HCM, Cổng thông tin dịch vụ hành chính công là công cụ giao tiếp hai chiều đắc lực giữa Công an TP với các cá nhân, tổ chức. Đây cũng là một bước đi phù hợp với định hướng chung về hiện đại hóa nền hành chính của Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP.HCM, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử của TP.HCM.

Cổng thông tin này nhằm công khai, minh bạch và hiện đại hóa công tác giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức.

Với 150 dịch vụ công trực tuyến trên 11 lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, người dân có thể khai thác, thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TP.HCM trên các lĩnh vực.

Cụ thể, giải quyết về quản lý xuất nhập cảnh; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đăng ký, quản lý con dấu; cấp, quản lý căn cước công dân; đăng ký, quản lý cư trú; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chính sách; tổ chức cán bộ; khiếu nại.

Sau Bộ Công an, Công an TP.HCM là Công an địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Cổng thông tin dịch vụ hành chính công của ngành Công an.