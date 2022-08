Người dân TP.HCM băn khoăn về việc thu hồi sổ hộ khẩu

Ngày 17/8, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP.HCM đã giải quyết 62.097 hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam (trong đó có 89% hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu khai qua mạng Internet) và hơn 23.680 hồ sơ cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tính đến 11/8, Công an TP.HCM đã trả hơn 4,8 triệu thẻ CCCD; thu nhận 556.426 hồ sơ cấp số tài khoản định danh điện tử. Công an TP.HCM cũng đã công khai 167 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đại diện lãnh đạo và các phòng, ban chức năng của Công an TP.HCM tại hội nghị đối thoại.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, buổi đối thoại trực tiếp được tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và cá nhân đóng góp ý kiến về TTHC, quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Công an TP.HCM, đồng thời ghi nhận những tồn tại, thiếu sót để đề ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

“Công an TP.HCM luôn xác định sẽ đón nhận, giải đáp các thắc mắc chính đáng của người dân, doanh nghiệp và phục vụ một cách tốt nhất”, Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại Hội nghị.

Nhiều người dân và đại diện các doanh nghiệp đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc thị thực xuất nhập cảnh, cấp tạm trú cho lao động nước ngoài; cấp CCCD gắn chip, cấp giấy phép đăng ký xe, thay đổi màu sơn xe; thủ tục về phòng cháy chữa cháy, vấn đề an toàn PCCC ở các trạm sạc xe điện; quản lý thuê bao điện thoại “rác”; kinh doanh có điều kiện...

Hội nghị có đại diện Công an TP.HCM cùng hơn 50 người dân, đại diện tổ chức, doanh nghiệp tham gia.

Ông Nguyễn Văn Vũ (ngụ quận 1) cho rằng, sổ hộ khẩu khi hết hiệu lực từ ngày 1/1/2023 thì có thu cũng "không để làm gì" và nó vốn là tài sản của người dân.

“Nếu bị thu sổ hộ khẩu, người dân có thể sẽ gặp nhiều trở ngại khi làm các TTHC khác về sau”, ông Vũ băn khoăn.

Trả lời ông Vũ, đại diện Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP.HCM, giải thích rằng theo quy định, cơ quan Công an có thể sẽ thu hồi khi người dân thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cư trú trong sổ hộ khẩu. Bởi lẽ khi đó sổ cũng không còn giá trị, phải thu hồi.

Theo quy định trước đây, khi thu hồi sổ hộ khẩu, cơ quan công an sẽ cấp lại sổ hộ khẩu giấy mới. Nhưng hiện nay phương thức quản lý dân cư đã thay đổi nên sẽ không cấp lại sổ hộ khẩu giấy bị thu hồi, mà cập nhật thông tin cư trú vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Ngoài sổ hộ khẩu, người dân còn rất nhiều loại giấy tờ khác có thể chứng minh nhân thân, chỗ ở hợp pháp cũng như tài sản đất đai của mình, như giấy chủ quyền nhà đất, giấy tờ thuê mướn, mua bán nhà đất, giấy xác nhận của phường…

"Ngoài ra, khi thực hiện theo quy định của pháp luật, đến thời điểm phải thu sổ hộ khẩu thì sẽ phải thu đúng quy định”, đại diện Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thông tin.

Đại diện người dân phát biểu ý kiến.

Trong khi đó, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin, với ý kiến sổ hộ khẩu sẽ hết hạn, không cần thu hồi và để cho người dân giữ làm kỷ niệm, Công an TP.HCM sẽ tiếp thu và có ý kiến với Bộ Công an, để có hướng dẫn nhằm làm sao thuận lợi nhất cho người dân.

“Hiện Công an TP.HCM đang chờ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an hướng dẫn cụ thể việc này”, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết.