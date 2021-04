Người dân tố cáo bị nhóm người xăm trổ vô cớ xông vào nhà đập phá tài sản

(VTC News) -

Theo phản ánh của ông H.V.H. (trú tại Tổ 1, phường quận La Khê, Hà Đông, TP Hà Nội), khoảng 8h15 ngày 12/4, một nhóm khoảng 40 - 50 người đàn ông đi xe ô tô và xe máy kéo đến đập phá tại số nhà 106 phố Từ Hoa (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) - nơi ông H. đang được ông L.Đ.T. giao quyền bảo vệ, trông nom tài sản ngôi nhà.

Ông H. cho biết, khi đến nơi, nhóm người trên không xuất trình bất cứ giấy tờ tùy thân nào, thẳng tay cắt, đạp tung 2 cánh cửa sắt và tháo dỡ toàn bộ tường rào xung quanh ngôi nhà số 106 phố Từ Hoa. Nhóm này cũng đập phá, vứt toàn bộ tài sản bên trong ngôi nhà số 106 phố Từ Hoa ra ngoài.

Hiện trường vụ việc.

Theo khẳng định của ông H., nhóm người trên rất hung hăng, bất chấp lời căn ngăn ông cùng nhiều người. “Toàn bộ sự việc xảy ra được nhiều người dân xung quanh khu vực và người dân đi đường chứng kiến. Mọi người đều cảm thấy rất sợ hãi”, ông H. chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, ông L.Đ.T (chủ nhà) làm đơn tố cáo gửi đến UBND quận Tây Hồ (Hà Nội).

Nhằm làm rõ thêm về vụ việc người dân tố cáo, phóng viên liên hệ với lãnh đạo Công an phường Quảng An. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an phường Quảng An từ chối chia sẻ về vụ việc và đề nghị liên hệ làm việc với Công an quận Tây Hồ.

Trả lời VTC News, đại diện Công an Quận Tây Hồ cho biết sẽ trả lời về vụ việc trong thời gian tới.