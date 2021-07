Người dân tố bị đánh trong đêm, Công an Tiên Lãng, Hải Phòng thông tin vụ việc

(VTC News) -

Sáng 3/7, thông tin với PV VTC News, đại diện gia đình ông Nguyễn Trung Viên (SN 1967, trú tại thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, khoảng 0h ngày 3/7, ông Viên đang nằm võng tại khu vực cầu KC2, thuộc thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng thì xuất hiện gần 20 người từ trên xe ô tô 16 chỗ xuống tiến đến chỗ ông Viên nằm đánh đập. Sau đó, những người này áp giải ông Viên về trụ sở Công an xã Đông Hưng.

Khoảng 3h30 phút cùng ngày, 4 chiến sỹ công an huyện dùng xe ô tô chở ông Viên về thì người nhà phát hiện thấy ông Viên choáng váng, đi không vững liền hô hoán mọi người giữ chiếc xe ô tô và 1 chiến sỹ công an lại tại hiện trường yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Cả trăm người dân tập trung theo dõi sự việc

Trưa cùng ngày, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng cho biết, ngày 2/7, Công an huyện nhận được tin báo của người dân về việc tại quán bia của ông Phan Văn Thanh ở thôn Thủy Hung, xã Đông Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) tụ tập đông người xem bóng đá không đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19 và có biểu hiện tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng giao đội Điều tra tổng hợp xây dựng kế hoạch xác minh, làm rõ.

Khoảng 1h30 ngày 3/7, tổ công tác thuộc Đội Điều tra tổng hợp gồm 15 cán bộ, chiến sỹ do Trung tá Đào Văn Đức - Đội trưởng chỉ huy đến kiểm tra quán bia trên. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện có hơn 10 người ngồi xem bóng đá không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách, trong đó có ông Nguyễn Trung Viên (SN 1967, trú tại thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng).

Xét thấy có hiện tượng tụ tập đông người không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tổ công tác Công an huyện Tiên Lãng đã nhắc nhờ giải tán đám đông.

Do ông Viên không đeo khẩu trang, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, tổ công tác đã yêu cầu ông Viên lên xe ô tô về trụ sở Công an xã Đông Hưng để làm việc.

Trong quá trình đưa ông Viên lên xe ô tô có xảy ra việc giằng co, xô đẩy dẫn đến việc ông Viên bị một số vết bầm tím, trầy xước ở vùng mặt, gáy.

Tại Công an xã Đông Hưng, tổ công tác đã xác minh, xác định ông Viên không có hành vi cá độ bóng đá.

Bản cam kết của ông Viên xác nhận không bị thu giữ tài sản, không bị xâm hại thân thể.

Do ông Viên không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 (không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách) và đã nhận thức được vi phạm nên tổ công tác đã nhắc nhở yêu cầu ông Viên phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh. Quá trình làm việc, ông Viên đã có văn bản xác nhận việc không bị ai xâm hại sức khỏe.

Sau đó, một số cán bộ Công an huyên dùng xe ô tô đưa ông Viên về nhà. Khi về đến gần nhà, một số thành viên trong gia đình ông Viên và một số người dân cho rằng có việc ông Viên bị đánh nên ngăn cản, gây mất trật tự.

Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với gia đình đưa ông Viên đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Việp Hải Phòng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền xã Đông Hưng vận động, giải thích cho người dân hiểu đúng sự việc. Đến trưa cùng ngày, tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã ổn định.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đang phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.