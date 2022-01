Người dân sống gần Tịnh thất Bồng Lai: 'Họ sống biệt lập, tỏ ra rất bí ẩn'

(VTC News) -

Ngày 7/1, sau khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An khởi tố bị can đối với 4 người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, PV VTC News đã tìm đến "Tịnh thất Bồng Lai" để ghi nhận ý kiến của người dân sống xung quanh.

Không thể tin nổi ở chốn "tu hành" lại có loạn luân

Chị Nguyễn Thị Lụa (46 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây) cho biết, khoảng 7 năm trước, nhóm hơn 10 người gồm nam, nữ và trẻ con từ TP.HCM về địa phương sinh sống với danh nghĩa tu tại gia. Họ bắt đầu xây dựng hàng rào và sống biệt lập, không tiếp xúc với dân địa phương.

“Những người trong đó sống kiểu biệt lập và ít tiếp xúc với người xung quanh, họ ra vẻ rất bí ẩn. Chúng tôi không tin những cá nhân đang sống nơi gọi là Tịnh thất Bồng Lai đang sống tu hành, họ làm mất lòng tin của xã hội và người dân", chị Lụa chia sẻ.

Cổng của Tịnh thất Bồng Lai luôn luôn đóng.

Theo chị Lụa, những người dân sinh sống tại đây sau khi biết được thông tin "thầy ông nội" Lê Tùng Vân bị điều tra về tội loạn luân thì không tin nổi bên trong khu nhà bọc kín tôn để tu hành, ăn chay, lại có thể xảy ra những chuyện như thế.

"Là người ở địa phương, tôi thấy hành vi của những người này đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn. Mặt khác, mối quan hệ của những người tại đây cũng rất phức tạp. Tôi đề nghị cơ quan điều tra làm rõ mối quan hệ, huyết thống, nếu có vi phạm cũng cần thông tin rõ cho mọi người biết và xử lý nghiêm.", chị Lụa bức xúc nói.

"Thầy ông nội" Lê Tùng Vân đúng là ngựa quen đường cũ

Chia sẻ với PV, nhiều người không giấu nổi bức xúc trước thông tin trẻ mồ côi sống tại Tịnh thất Bồng Lai không phải mồ côi, cơ nhỡ như tịnh thất này rêu rao suốt thời gian qua. Nhiều người đồng tình với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc.

Tịnh thất Bồng Lai nằm giữa khu vực một bên là ruộng lúa, một bên là nhà dân.

Chị Nguyễn Thị Liên (45 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây) cho biết, mấy năm nay, nhiều sự việc ồn ào xảy ra tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai. "Tôi không rõ đâu là sự thật, nhưng từ khi báo chí phanh phui thì tôi đã hiểu rõ bản chất của nhóm người sinh sống tại đây", chị Liên nói.

Theo chị Liên, khoảng năm 2016 - 2017, bỗng dưng Tịnh thất Bông Lai nổi lên một cách khá bất ngờ. Thông tin ở đây có hoa ưu đàm ngàn năm mới nở và mùi thơm cách xa hàng trăm mét vẫn ngửi được khiến mạng xã hội xôn xao.

Sau đó, 2 thanh niên sinh sống tại đây tự xưng là người tu hành đi thi hát bolero làm nhiều người quan tâm. Cứ thế nối tiếp một loạt sự kiện những trẻ em đang sống tại đây đi thi chương trình Thách thức danh hài hai lần đạt giải cao.

Kế đến là việc một nhóm người tìm đến Tịnh thất Bồng Lai tìm con gái và xảy ra xô xát, gây thương tích, dẫn đến tố cáo, khiếu kiện ra tòa án. Sau đó, hàng loạt vấn đề bức xúc khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo tiếp tục diễn ra khiến nhiều người bức xúc.

"Thầy ông nội" Lê Tùng Vân.

Nhóm người sống trong Tịnh thất Bồng Lai còn nhiều lần đưa lên mạng xã hội thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của chính quyền địa phương nên được nhiều người chú ý, quan tâm.

“Hàng loạt vấn đề bức xúc khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo làm dân chúng tôi đang yên lành bỗng bị làm phiền, cảm thấy bức xúc. Ông Lê Tùng Vân trước đây đã có nhiều vi phạm liên quan đến đăng ký nhận nuôi trẻ ở tại một cơ sở ở Bình Chánh, TP.HCM và bị xử lý đóng cửa. Đúng là ngựa quen đường cũ, chứng nào tật đó", chị Liên nói.

Như VTC News đưa tin, Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố bị can đối với 4 người trong Tịnh thất Bồng Lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an huyện Đức Hòa cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thời gian qua, nhiều cơ quan tỉnh Long An nhận được đơn thư tố cáo về sai phạm của nhóm người sống tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người bức xúc với nhóm người sống ở Tịnh thất Bồng Lai về hành vi lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân,... gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại phương.

Căn cứ tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của các đối tượng tạm trú, sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai), ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.