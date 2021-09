Người dân Quảng Nam và 2 huyện Quảng Ngãi không ra đường cho đến khi bão tan

(VTC News) -

Chiều 11/9, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công điện khẩn về việc tăng cường ứng phó bão số 5 (bão Conson) và mưa lũ.

Theo đó, để đảm bảo an toàn về người, tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trên đảo, ven biển, ven sông, những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Những việc này phải hoàn thành trước 17h ngày 11/9.

Người dân Quảng Nam khẩn trương gia cố bờ biển trước khi bão số 5 đổ bộ.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân không nên ra đường từ 20h ngày 11/9 cho đến khi bão tan (trừ lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp).

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Nam, từ đêm nay đến sáng mai (12/9), bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương Quảng Nam, gây ra gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua có gió bão mạnh cấp 8 - cấp 9; giật trên cấp 9. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nối với hoàn lưu bão số 5, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to, đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm.

Từ hôm nay đến 13/9, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ hôm nay đến hết ngày mai. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Tại Quảng Ngãi, chính quyền tỉnh này cũng vừa ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường trong thời gian bão số 5 đổ bộ; tổ chức kiểm soát, điều tiết, hạn chế phương tiện đi vào vùng dự kiến bão ảnh hưởng.

Riêng các huyện Lý Sơn, Bình Sơn thông báo và không để người dân ra khỏi nhà, nơi cư trú kể từ 12h ngày 11/9 để đảm bảo an toàn tính mạng cho đến khi hết gió mạnh (dưới cấp 6).

Do ảnh hưởng bão số 5 nên từ đêm 10/9 đến sáng 11/9, tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Tại Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại Dung Quất có gió cấp 6, giật cấp 7.