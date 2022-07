Người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ ở Sơn La

(VTC News) -

Ngày 12/7, lãnh đạo xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam giới tử vong ở nhà nghỉ. Nạn nhân được xác định là ông Đ.V.T (sinh năm 1982, trú tại TK 3, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Nhà nghỉ nơi phát hiện người đàn ông tử vong. (Ảnh: Facebook)

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 11/7, nhân viên nhà nghỉ phát hiện thi thể nam giới tại phòng 104 nhà nghỉ Ngọc Lan, thuộc bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Qua kiểm tra, người dân phát hiện thi thể có dấu hiệu phân huỷ, tử vong nhiều ngày trước. Sự việc sau đó được thông báo tới chính quyền và công an sở tại.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ nhanh chóng cử lực lượng tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm và điều tra, công an xác định nạn nhân tử vong do ăn lá ngón, nghi do tự tử.

Do đã xác định được nguyên nhân tử vong nên gia đình nạn nhân không có kiến nghị với cơ quan điều tra, cam kết không khiếu kiện.

Hiện, Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể về cho gia đình để lo hậu sự.