Người đàn ông ở TP.HCM ngủ li bì suốt 2 ngày sau khi uống rượu chứa Methanol

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trước khi nhập viện, nam bệnh nhân 56 tuổi (ngụ TP.HCM) ngủ li bì 2 ngày. Khi tỉnh dậy, ông than nhìn mờ, nặng ngực.

Ngày 7/11, cơ sở y tế tiếp nhận ban đầu chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim sau đó chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại đây, ông được đặt nội khí quản do tình trạng rối loạn nhịp tim, mạch nhanh, huyết áp khó đo. Khai thác bệnh sử và các xét nghiệm, bác sĩ cấp cứu nghĩ đến ngay nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là ngộ độc Methanol.

Bệnh nhân tiếp tục rơi vào tình trạng nặng, hôn mê, nhiễm toan chuyển hóa nặng, suy đa cơ quan, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu nhanh chóng xử trí cấp cứu, loại bỏ độc chất và sử dụng chất đối kháng đặc hiệu là Ethanol.

Nam bệnh nhân may mắn vượt cửa tử sau khi rơi vào tình trạng nhiễm độc nặng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Kết quả xét nghiệm nồng độ Methanol trong máu ban đầu của bệnh nhân 199,22 mg/dL (chỉ số nồng độ rất cao, bình thường chỉ số là 0).

Người bệnh được truyền Ethanol vào dạ dày để ngăn chặn chuyển hóa hấp thu ngộ độc đồng thời được lọc máu cấp cứu 2 lần.

Đến ngày 10/11, bệnh nhân có sinh hiệu ổn định hơn, được rút nội khí quản, theo dõi tăng gan men nhẹ. Ngày 11/11, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt và được xuất viện.

TS.BS Huỳnh Văn Ân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, cho biết: "Bệnh nhân này được chuyển đến bệnh viện do chẩn đoán bệnh lý nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, ngay từ khâu cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc Methanol nên đã xử trí kịp thời theo phác đồ".

Theo bác sĩ này, bệnh nhân ngộ độc Methanol nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong cao do tình trạng toan máu nặng, suy đa cơ quan và ngưng tim. Nếu qua cơn nguy kịch, người bệnh cũng gặp các biến chứng mờ mắt.

Methanol hay cồn công nghiệp có nhiều công dụng khác nhau như làm sơn, dung môi. Tuy nhiên, chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như Ethanol.

Ngộ độc rượu từ Ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu, nhưng ngộ độc rượu do Methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống.

Các bác sĩ khuyến cáo để tránh tình trạng ngộ độc Methanol, người dân không nên uống rượu bia, các chất kích thích hoặc sử dụng các loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được cấp phép lưu hành.

Thời gian gần đây, TP.HCM liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện, thậm chí tử vong do sử dụng rượu pha cồn công nghiệp.

Cuối năm 2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo khẩn về ngộ độc Methanol sau khi uống rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tránh xa loại rượu gây chết người này.