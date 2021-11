Người đàn ông ở Mỹ không có kháng thể sau khi tiêm 4 mũi vaccine COVID-19

Vaccine COVID-19 đã mang lại hy vọng cho những người hệ miễn dịch suy yếu trong suốt thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm bớt nỗi sợ hãi với một số người.

Andrew Linder, 34 tuổi, sống ở Akron (Mỹ), cho biết anh tiêm 2 liều vaccine Pfizer và sau đó là 1 liều bổ sung và 1 liều tăng cường, nhưng cơ thể anh vẫn không tạo ra kháng thể bảo vệ khỏi COVID-19 từ vaccine. Sau khi biết được điều này, anh ở nhà gần như 24/7, đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh (trừ vợ anh).

Tháng 9/2019, Linder đã được phẫu thuật ghép thận. Sau đó, anh phải dùng thuốc ức chế miễn dịch để ngăn cơ thể đào thải cơ quan nội tạng mới.

Chia sẻ với CNN, nam bệnh nhân cho biết: “Tôi không có bất kỳ kháng thể nào trong cơ thể. Điều đó thật sự khiến tôi vừa sốc vừa lo sợ. Tôi cảm thấy bất an và thậm chí là lo lắng hơn so với lúc mới bắt đầu đại dịch, vì thực tế tôi có thể mắc COVID-19 bất cứ lúc nào. Tôi đã phải chiến đấu rất vất vả cho cuộc phẫu thuật. Vợ tôi đã hiến tặng một phần cơ thể của cô ấy cho tôi để chúng tôi có thể tiếp tục gắn bó với nhau đến hết quãng đời còn lại. Tôi đã ấp ủ giấc mơ hưởng tuần trăng mật với vợ nhân ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra thật đau lòng. Chuyến đi đó sẽ không sớm diễn ra bởi sẽ không an toàn cho tôi trong thời điểm này. Đó là nỗi đau mà tôi không thể cất lên thành lời”.

Linder là một trong nhiều người bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng đang cố gắng bảo vệ bản thân, trong khi một số người trên khắp nước Mỹ đang dần quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ước tính khoảng 9 triệu người sống tại Mỹ bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng. Trong đó, có những người đang điều trị tích cực bệnh ung thư máu hoặc khối u đặc, những người cấy ghép nội tạng và cấy ghép tế bào gốc, những người bị HIV giai đoạn nặng hoặc chưa được điều trị và những người dùng corticosteroid liều cao hoặc các loại thuốc khác ức chế hệ thống miễn dịch.

Các chuyên gia y tế nhận định vaccine COVID-19 vẫn là biện pháp bảo vệ tốt cho tất cả mọi người trong đại dịch, làm giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong. Theo nghiên cứu, hiệu quả của vaccine Pfizer và Moderna giúp giảm 77% nguy cơ nhập viện ở người trưởng thành bị suy giảm miễn dịch và giảm 90% ở người bình thường.

Đối với những người được cấy ghép nội tạng như anh Linder và một số thành viên khác của cộng đồng suy giảm miễn dịch, nghiên cứu cho thấy hiệu quả của vaccine thấp hơn. Do đó, hiện nay, CDC khuyến nghị những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương nên tiêm các liều vaccine bổ sung và tăng cường để nhận được sự bảo vệ tốt nhất có thể.