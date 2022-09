Người đàn ông mù ở Lào Cai bị bạn nhậu dùng điếu cày sát hại

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 11/9, Công an huyện Bát Xát nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện người đàn ông tên L.S.C (SN 1984, trú tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát) tử vong trên vũng máu.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân bảo vệ hiện trường và tổ chức đưa L.S.C đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Suy và Xuy tại cơ quan công an.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy trên người nạn nhân C. bị nhiều dấu thương tích trên vùng đầu, vỡ hộp sọ vùng thái dương.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu phạm tội giết người và đã triệu tập 2 nghi phạm là Ly Se Xuy (SN 1984), Phu Thó Suy (SN 1974, cùng trú tại thôn Tung Qua) để làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Xuy và Suy thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận, tối 11/9, Ly Se Xuy và Phu Thó Suy cùng L.S.C (nạn nhân bị mù) uống rượu tại nhà Ly Se Xuy.

Hiện trường vụ án.

Uống rượu xong, Ly Se Xuy và L.S.C xảy ra mâu thuẫn, C. đi ra ngoài nhặt 1 cây gậy cùng 1 hòn đá rồi đi vào nhà, vừa đi vừa chọc gậy xuống nền nhà để xác định phương hướng thì chọc vào chân Xuy.

Lúc này, Xuy giật đoạn gậy vụt vào đầu và tay C. sau đó lấy chổi nhựa cán inox vụt vào lưng C. Cùng lúc, Phu Thó Suy cũng cầm 1 ống điếu cày vụt liên tiếp 3 nhát vào đầu C. và đẩy C. ngã ngửa ra sân bất tỉnh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.