Người đàn ông Hải Dương mất tích bí ẩn hơn 7 tháng sau khi đi đòi nợ

(VTC News) -

Sáng 5/7, trả lời PV VTC News, người thân trong gia đình anh D.C.C (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, gia đình đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng về việc anh C. mất tích từ tháng 11/2020.

Thời điểm đó, anh C. nói với người thân trong gia đình lên TP Hải Dương đòi nợ nhưng đến chiều anh C. mất liên lạc với gia đình.

Ngôi nhà của gia đình anh C. ở thị trấn Gia Lộc.

Theo tìm hiểu của PV, anh C. đã lập gia đình và có 4 con. Vợ anh đang sinh sống ở NewZealand cùng 2 con gái. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên từ ngày anh C. mất tích, vợ con anh chưa thể về nước.

Ông H., bố đẻ anh D.C.C cho biết, con trai ông không có mâu thuẫn với ai. Hơn 3 năm trước, anh C. mua được chiếc ô tô bán tải hiệu Mazda để phục vụ công việc.

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc anh C. bị sát hại, người thân trong gia đình anh cho hay, gia đình đang chờ cơ quan chức năng điều tra, chưa có thông tin chính thức. Các thành viên trong gia đình luôn mong mọi việc không như mạng xã hội chia sẻ.

Sáng cùng ngày, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo thị trấn Gia Lộc cho hay, anh D.C.C đi khỏi địa phương từ tháng 11/2020. Thời điểm đó, nhiều thông tin cho rằng anh D. mất tích hoặc sang nước ngoài cùng vợ con.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, chính quyền thị trấn Gia Lộc vẫn chưa nhận được đơn trình báo mất tích từ gia đình anh C.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trước thời điểm mất tích, anh C. buôn bán bất động sản.