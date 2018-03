Người đàn ông châm mìn tự sát đầu thú sau hai năm bỏ trốn

Châm mìn tự sát bất thành, người đàn ông ở Nghệ An bỏ trốn và hai năm sau về thăm mẹ già.

Ngày 19/2, thiếu tá Biện Viết Chiến (Đội trưởng đội 3, PC52, Công an Nghệ An) cho biết, Bùi Văn Nhàn (35 tuổi, trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) vừa ra đầu thú.

Theo hồ sơ, tháng 4/2016 Nhàn và vợ xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình nên Nhàn có ý định tự sát. Dùng hai thỏi kíp nổ thủ sẵn, Nhàn đang thao tác kích nổ thì bị bố vợ phát hiện giằng lấy một thỏi; thỏi còn lại bị Nhàn dùng điếu thuốc lá đang hút sẵn châm vào.

Bùi Văn Nhàn tại Công an Nghệ An.

Vụ nổ khiến Nhàn bị thương nặng phải nhập viện cứu chữa. Sau khi lành vết thương, anh ta bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Quỳ Châu đã khởi tố bị can Bùi Văn Nhàn về tội Tàng trữ trái phép vật liệu nổ, đồng thời truy nã toàn quốc.

Ngày 18/2, nhà chức trách Nghệ An nhận được tin Nhàn trở về nhà mẹ đẻ ở xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp) nên tổ chức xác minh.

"Lực lượng chức năng dùng biện pháp vận động đầu thú và người thân tác động nên anh Nhàn đã nhận thức được pháp luật để không phản kháng", một cảnh sát cho biết.

Quá trình thẩm vấn, Nhàn cho hay hai năm trước khi rời Nghệ An đã cắt liên lạc với người thân, bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) làm công nhân cho một công ty sản xuất bao bì. Tại đây, vốn chăm chỉ nên hắn ta được ông chủ trọng dụng cho làm tổ trưởng quản lý hàng chục công nhân.

Chiều 17/2 (tức mùng 2 Tết), Nhàn trở về quê để thăm mẹ già thì bị phát hiện.

