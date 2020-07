Người đàn ông cầm mã tấu đuổi chém phụ nữ đi đường

Ngày 14/7, ông Lại Xuân Sắc - Phó Trưởng Công an xã Lộc An (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) cho biết có sự việc một nhóm đàn ông cầm dao chém người phụ nữ đi đường. Tuy nhiên, ông Sắc nói ông không tham gia nên không nắm rõ thông tin.

Trả lời qua điện thoại với phóng viên VTC News, ông Sắc nói: "Cần cái gì thì anh liên hệ Công an huyện Lộc Ninh mà hỏi".

Trước đó, tối 13/7, tài khoản Facebook Nguyễn Bích Thủy đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi ô tô ngang qua xã Lộc An (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) thì thấy một nhóm người đang rượt đánh nhau. Trong đó, một số người đàn ông cầm theo mã tấu, dao rượt đánh một người phụ nữ khác.

Lúc này, ô tô dừng lại để mở cửa cho người phụ nữ bị rượt đánh lên xe trốn. Tuy nhiên, khi xe vừa chạy được 5m thì một người đàn ông cầm đoạn dao dài chạy theo chém mạnh vào ô tô. Lúc này, người phụ nữ đi ô tô dừng lại hẳn và gọi điện cho công an địa phương.

Chân dung ông Nguyễn Văn Mừng - người cầm mã tấu đuổi chém người đi đường.

Trong lúc xe dừng để chờ công an, nhóm người đàn ông cầm mã tấu vẫn hung hăng lao tới để chém những người ngồi trong xe ô tô. Chưa dừng lại, người đàn ông trong clip tuyên bố: "Tao không chém mày tao không làm người".

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Lộc An cùng Công an huyện Lộc Ninh có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc và lấy lời khai các bên liên quan.

Mặc dù có sự xuất hiện của công an, nhóm người trên vẫn ngang nhiên cầm mã tấu dọa chém và chửi bới những người ngồi trong ô tô.

Theo một số người dân địa phương, người đàn ông cầm dao là ông Nguyễn Văn Mừng - Giám đốc Công ty Cao su Lộc An. Sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.