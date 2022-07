Người đàn ông bị căm ghét nhất trên Internet là ai?

Ngày 27/7, Netflix khởi chiếu bộ phim tài liệu ghi lại sự sụp đổ của Hunter Moore (sinh năm 1986, California, Mỹ) - người lập ra trang web trả thù khiêu dâm IsAnyoneUp.

Được Rolling Stone gọi là “Người đàn ông bị ghét nhất trên Internet” vào năm 2012, Hunter Moore còn là nỗi khiếp sợ của nhiều nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ, bị chia sẻ ảnh nhạy cảm trên Internet.

Hunter Moore là ai

Hoạt động từ năm 2010 đến 2012, trang web của Hunter Moore hiển thị các hình ảnh nhạy cảm được tải lên bởi người dùng (thường là ảnh của người yêu cũ họ) hoặc ảnh hack từ người khác. Các thông tin cá nhân, từ địa chỉ nhà, trang mạng xã hội, các thành viên trong gia đình đến nơi làm việc của nạn nhân cũng được công khai trên trang này.

Moore tự mô tả mình là một “kẻ hủy hoại cuộc sống chuyên nghiệp”, khuyến khích mọi người trên trang web hãy “làm điều tệ nhất” trong phần bình luận dưới mỗi bức ảnh.

Trang web IsAnyoneUp cho phép người dùng tải lên các bức ảnh trả thù khiêu dâm, thậm chí danh tính, thông tin cá nhân nạn nhân.

Thông qua các giao dịch quảng cáo và mua bán, Moore kiếm được không ít tiền từ trang web của mình và ngày càng thu hút được nhiều người theo dõi, theo Cosmopolitan.

“Tôi sẽ trị giá 100 triệu USD vào năm 30 tuổi. Tôi sẽ tiếp quản thế giới”, Moore từng nói.

Người sáng lập IsAnyoneUp còn nói với cây bút Alex Morris của Rolling Stone rằng từng "dự định đấm Mark Zuckerberg để trở nên nổi tiếng hơn".

Thời điểm IsAnyoneUp hoạt động, không có luật cụ thể nào ở Mỹ cấm trả thù khiêu dâm, nội dung trang web cũng được tải lên bởi người dùng chứ không phải chính trang web đưa ra.

Hunter Moore được trang Rolling Stone gọi là "Người đàn ông bị ghét nhất trên Internet".

Charlotte Laws, một bà mẹ có con gái bị đăng ảnh trên IsAnyoneUp, là một trong những người tích cực đấu tranh chống lại Hunter Moore. Bà tự điều tra việc Moore hack dữ liệu người khác, đồng thời liên hệ FBI và các nhà báo, phớt lờ những lời đe dọa từ đám đông hâm mộ kẻ này.

Ngay cả khi hình ảnh của cô con gái Kayla đã được xóa khỏi trang web, Charlotte vẫn kiên trì để giúp đỡ những nạn nhân khác.

“Không đời nào tôi bỏ rơi những phụ nữ tôi đã hứa sẽ giúp đỡ. Hunter Moore đang tiêu diệt cuộc sống của nhiều người. Tôi phải chiến đấu để gỡ bỏ hoàn toàn trang web của hắn, khiến hắn biến mất trên Internet”, bà nói.

Trả giá

Chia sẻ trong bộ phim tài liệu, doanh nhân James McGibney cho biết ông đã đề nghị trả Moore khoảng 12.000 USD để mua lại trang web vào tháng 4/2012. Sau khi thương vụ thành công, James chuyển hướng trang web đến địa chỉ chống nạn bắt nạt của ông là BullyVille.com.

Là một điều khoản trong vụ mua lại, James McGibney yêu cầu Moore viết một lá thư xin lỗi các nạn nhân, trong đó có đoạn đề cập anh ta “có thể viết một số bài trên BullyVille.com để giúp đỡ những người từng bị bắt nạt” cũng như việc mọi người nên nhận thức được hậu quả của nạn bắt nạt trực tuyến có thể gây ra.

Tuy nhiên, sự ăn năn của Moore không kéo dài lâu. Anh cáo buộc trên Twitter rằng James McGibney là kẻ ấu dâm. Sau đó, vị doanh nhân kiện thành công Moore tội phỉ báng và nhận được khoản tiền 250.000 USD vào năm 2013.

Hunter Moore bị phạt tù vì hành vi ăn cắp thông tin cá nhân, truy cập trái phép máy tính.

Tháng 2/2015, Moore nhận tội truy cập trái phép máy tính để thu lợi cá nhân và tội đánh cắp thông tin cá nhân. Tháng 12 cùng năm, ông chủ trang web trả thù khiêu dâm bị kết án 2 năm 6 tháng tù và nộp phạt 2.000 USD , bị cấm dùng mạng xã hội.

Charles Evens, hacker mà Moore thuê để đột nhập vào các tài khoản email, bị kết án 25 tháng tù.

Nhờ được giảm án khi tham gia chương trình về phòng chống ma túy, Moore được mãn hạn tù vào năm 2017. Một năm sau, Moore xuất bản cuốn sách có tựa đề “Is Anyone Up?!: The Story of Revenge Porn”.

Kể từ đó, Moore khá kín tiếng và dường như không sử dụng tài khoản mạng xã hội nào, cũng có khả năng anh sử dụng tài khoản ẩn danh, theo Cosmopolitan.