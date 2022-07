Người đàn ông bị bắt sau 3 năm chung sống với 'vợ hờ' 15 tuổi

(VTC News) -

Ngày 25/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết, đơn vị này đang tạm giam Bùi Đình Quang (32 tuổi, ngụ ấp Đắc Thắng, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội giao cấu với trẻ em, từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bùi Đình Quang tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Kiên Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Đình Quang và Huỳnh Thị C. (sinh ngày 17/4/2004, thường trú huyện An Biên) quen biết nhau. Hai người tổ chức đám cưới tháng 10/2019 nhưng không đăng ký kết hôn do chị C. chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định.

Trong thời gian chung sống, từ tháng 10/2019 đến khi bị bắt, 2 người có một con chung tên H.N.K. (sinh năm 2020). Gia đình Quang và C. xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã. Gia đình C. đã làm đơn tố giác hành vi của Bùi Đình Quang.

Tại cơ quan công an, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.