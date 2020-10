Người đàn ông bế trẻ nhỏ đánh phụ nữ như phim hành động đối diện án phạt nào?

Video: Người đàn ông bế trẻ nhỏ đánh đập dã man một phụ nữ

Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Trả lời VTC News, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành động của người đàn ông trong clip đánh đập người phụ nữ chân yếu tay mềm là hết sức tàn nhẫn và không thể chấp nhận được. Hành vi này không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật, xâm hại đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người khác. Đặc biệt, hành vi diễn ra ngay nơi công cộng thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn.

“Hành vi đánh người trong cơn cuồng nộ xảy ra tại nơi công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy, dù nạn nhân không có đơn trình báo nhưng qua clip đăng tải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng nêu trên thì cơ quan điều tra cũng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ hành vi của người đàn ông này để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật", luật sư Cường nêu quan điểm.

Cũng theo luật sư Cường, trong trường hợp này, nếu có thương tích xảy ra và có đơn trình báo đề nghị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích thì người đàn ông này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

"Với hành vi có tính chất côn đồ thì dù thương tích của nạn nhân dưới 11 %, vẫn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường nói.

Cũng theo luật sư Cường, trường hợp người phụ nữ không đề nghị xem xét xử lý hình sự nhưng hành vi diễn ra nơi công cộng mà hậu quả được xác định là “ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì người đàn ông này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Nêu quan điểm về vụ việc nêu trên, luật sư Trần Minh Cường (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, bản thân rất phẫn nộ khi xem đoạn clip trên.

"Dù bất kỳ lý do gì và mối quan hệ nào thì hành vi dùng vũ lực đối với một người (có thể gây thương tích hoặc không) là một hành vi vi phạm pháp luật và đáng lên án. Đặc biệt, trong trường hợp này nạn nhân là phụ nữ", luật sư Trần Minh Cường nói.

Luật sư Trần Minh Cường (Đoàn Luật sư TP.HCM).

“Trong trường hợp này, người phụ nữ cần trình báo sự việc đến cơ quan công an nơi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng sẽ tiến hành hỗ trợ nạn nhân trong việc giám định thương tích do hành vi vũ lực của người đàn ông gây ra, tùy theo tính chất, mức độ và hành vi gây ra, hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính (trong trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm) với mức hình phạt tiền lên đến 3 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về Mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội", luật sư Trần Minh Cường nói.

Còn nếu trường hợp đủ yếu tố cấu thanh tội phạm, người đàn ông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Điều 134 BLHS 2015 sửa đổi 2017.

Như VTC News đưa tin, ngày 12/10, UBND phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xác nhận đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bế theo trẻ nhỏ đánh người phụ nữ không thương tiếc xảy ra tại sảnh Chung cư Hiệp Thành 3 (thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội Facebook, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc.