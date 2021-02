Người dân lúng túng với quy định 'giấy xác nhận' ra vào thành phố Hải Phòng

(VTC News) -

Chiều tối 5/2, thành phố Hải Phòng có quy định từ 12h trưa 6/2, người đi ra/vào thành phố phải có giấy xác nhận của chính quyền, ghi rõ lý do, lịch trình đi lại, đã nảy sinh rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhìn chung, người dân Hải Phòng đều ủng hộ quan điểm chống dịch của thành phố. Tuy nhiên, không ít người cho rằng, quy định này có nhiều điểm không phù hợp, khó thực hiện, nhất là đối với người Hải Phòng đang sinh sống tại các địa phương khác, mặc dù chưa phát sinh dịch bệnh, muốn về quê thời điểm này.

Theo quy định mới của TP Hải Phòng, các chốt kiểm soát dịch bệnh của thành phố chỉ cho những người có giấy xác nhận của chính quyền khi ra, vào thành phố.

Bà Vũ Thị Thúy quê ở Hải Phòng, hiện sinh sống ở phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Tối ngày 5/2, bà nghe thông tin từ 12h trưa 6/2, muốn vào thành phố Hải Phòng phải có giấy chứng nhận của nơi cư trú. Ngay từ sáng sớm nay 6/2, bà đã ra UBND phường Phương Liên, nơi bà đang sinh sống, xin giấy xác nhận trong sự ngỡ ngàng của cán bộ phường và tất nhiên, không ai ký xác nhận cho bà để về quê.

"Sáng nay, tôi có ra phường Phương Liên, báo cáo chú công an. Chú Công an cũng bảo cô cứ về đi, đến trạm thì vào khai báo chứ ở phường này chưa có giấy gì xác nhận cho. Tôi không chuẩn bị gì ngoài giấy tờ tùy thân", bà Thúy nói.

Kê khai tại chốt kiểm soát dịch bệnh thành phố Hải Phòng.

Cũng giống như bà Thúy, anh Nguyễn Ngọc Trung sinh sống và làm việc tại quận Long Biên, Hà Nội cũng vô cùng lúng túng khi biết quy định mới của thành phố. Anh Trung đồng ý và ủng hộ quan điểm của thành phố Hải Phòng là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên, anh cho rằng, quy định này khiến anh cảm thấy "đường về quê ăn Tết xa xôi quá". Theo anh Trung, sẽ có nhiều địa phương không ký giấy xác nhận cho người về Hải Phòng, bởi không ai dám chắc người này dù cư trú tại địa bàn nhưng có mang mầm bệnh trong người không; chưa kể, thời điểm cận Tết thế này.

"Hôm nay mình chưa được nghỉ, mai được nghỉ, ra phường không biết có giấy hay không? Nếu không được thì thứ Hai cũng phải xin nghỉ để ra phường xin giấy xác nhận, mà không biết có được hay không, vì không có quy định nào là tôi phải đóng dấu cho ông để ông vào Hải Phòng cả. Dân quá hoang mang. Đồng ý với việc ai cũng muốn an toàn, nhưng phải đưa cho chúng tôi biện pháp", anh Trung chia sẻ.

Người dân tập trung đông tại UBND phường, xã để xin giấy xác nhận ra ngoài Hải Phòng...

Chiều 6/2, tại chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành thành phố Hải Phòng tại quốc lộ 5 (xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng), lượng người và xe cá nhân qua lại thưa thớt. Thế nhưng, theo một người dân lưu thông qua đây, từ tối qua đến sáng nay, sau khi UBND thành phố Hải Phòng ra quy định mới về việc ra vào thành phố, nhiều bạn bè của anh trên Hà Nội và các địa phương khác đã vội vàng trở về quê, miễn sao... qua được chốt kiểm dịch trước 12h trưa 6/2.

Cũng tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 5 chiều 6/2, nhiều người dân đã phải quay đầu xe vì không có giấy xác nhận. Anh Lê Quốc Nghinh, quê ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng, lái xe cho Công ty TNHH Việt Anh được công ty giao nhiệm vụ chở hàng đi Bắc Giang. Nhận nhiệm vụ là lên đường, anh không kịp xin giấy xác nhận của chính quyền xã, chỉ có phiếu giao hàng của công ty, Nghinh cũng không biết giao hàng xong thì mình phải xin giấy xác nhận ở đâu để về Hải Phòng.

"Tôi giờ đang muốn lên KCN Quang Châu, Bắc Giang. Trạm hướng dẫn lên Bắc Giang xin giấy xác nhận nhưng không biết có xin được không. Nếu không xin được thì về Hải Phòng lại phải đi cách ly", anh Nghinh nói.

Hôm nay, ngày đầu tiên Hải Phòng thực hiện kiểm soát chặt chẽ người ra vào, đã xảy ra tình trạng tập trung đông người tại một số trụ sở UBND phường, xã để xin giấy xác nhận ra ngoài thành phố. Tại UBND phường Đông Hải 1, Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng) rất đông người, hầu hết là lao động người địa phương khác đang làm việc tại Hải Phòng, đến xin giấy để về quê ăn Tết. Theo phản ánh của người dân, mẫu đơn UBND phường có sẵn, thủ tục đơn giản, chỉ cần chứng minh thư nhân dân hoặc hộ khẩu là phường xác nhận. Tuy nhiên, việc tập trung đông người vào thời điểm này cũng tiềm ẩn nguy hiểm, nếu không may có người mang mầm bệnh. Chưa kể, có nhiều người qua Tết mới đi, nhưng lo sợ những ngày Tết việc xin giấy sẽ khó khăn, nên...xin trước cho... an toàn.

...vô tình đã gây tình trạng tập trung đông người.

Chị Đoàn Thị Hải ở quận Hải An nêu ý cho rằng, Hải Phòng đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Quy định, hướng dẫn trước đó của Hải Phòng đối với người vào thành phố, như: trường hợp nào phải cách ly tập trung, trường hợp nào cách ly tại nhà hay chỉ theo dõi, giám sát y tế... khá rõ ràng. Nhưng đến quy định này thì thực sự "làm khó người dân".

"Công văn này ra vào thời điểm cận tết nên những trường hợp bận, đi ra UBND phường xin giấy xác nhận là rất khó khăn. Bên cạnh đó, đối với người đi làm ăn xa, chưa có tiền mua nhà, có hộ khẩu hay nhà, đăng ký tạm trú tạm vắng hay người Hải Phòng đang đi công tác tại các địa phương khác giờ muốn về thì phải xin xác nhận thế nào, ai xác nhận cho? Tôi thấy công văn của thành phố cũng bất cập", chị Hải chia sẻ.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 lúc này là cần thiết, song, ngay cả chính người dân Hải Phòng cũng cho rằng, quy định của thành phố cứng nhắc, gây nhiều khó khăn cho người dân.