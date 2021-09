Người dân đứng ngồi không yên khi Hà Nội triển khai cấp giấy đi đường mã QR

(VTC News) -

Tại cuộc họp thông tin về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 hôm 3/9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung (Giám đốc Công an TP Hà Nội) thông tin về việc cấp giấy đi đường có nhận diện qua mã QR cho 6 nhóm đối tượng trong thời gian TP tiếp tục giãn cách xã hội.

Trước thông tin này, nhiều người dân, doanh nghiệp lo lắng khi quy định về giấy đi đường mới vừa được công bố thứ Sáu (3/6) nhưng lại áp dụng ngay sáng thứ Hai (6/9).

Anh Đàm Quang Hải (ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, bản thân anh cảm thấy lo lắng sau khi đọc thông báo của Công an TP Hà Nội về thủ tục cấp giấy đi đường mới trong thời gian giãn cách tiếp theo.

"Hôm qua, cơ quan chức năng mới ra thông báo về những nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về cách thức đăng ký. Tuy nhiên, ngay sáng thứ Hai tuần tới, thành phố đã triển khai, áp dụng kiểm tra theo hình thức này thì tôi thấy quá gấp gáp.

Các chốt trực loại 1 tại "vùng đỏ" của Thủ đô sẽ kiểm soát chặt chẽ tất cả phương tiện, người dân ra vào.

Nếu nhiều người đăng ký cùng một lúc thì việc cấp giấy sẽ gặp nhiều khó khăn và có thể giấy đi đường sẽ không kịp đến tay mọi người vào đầu tuần tới để đi làm. Lúc đó không biết sẽ phải xuất trình giấy tờ gì và liệu mẫu giấy đi đường cũ có thể được áp dụng tạm thời hay không?", anh Hải thắc mắc.

Cùng tâm trạng như anh Hải, chị Trần Thị Lan Hương (ở Cầu Giấy, Hà Nội) lo lắng khi sáng nay chị liên hệ với cơ quan công an nơi chị sinh sống để hỏi về cách thức đăng ký giấy đi đường cho chị và nhân viên công ty nhưng vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể. Bởi công an khu vực cũng đang chờ hướng dẫn chi tiết từ Công an TP Hà Nội.

"Từ đợt đổi giấy đi đường lần trước tôi đã phải chạy đi chạy lại khắp nơi để đăng ký giấy đi đường cho nhân viên. Tuy nhiên, Công an TP Hà Nội lại triển khai cấp giấy đi đường mới có nhận diện mã QR khiến những tờ giấy được cấp phép trước đây đều phải bỏ đi.

Ngoài ra, việc phân 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường làm tôi lo lắng vì không biết mình thuộc nhóm nào. Trong thông báo không có quy định nào cho doanh nghiệp tư nhân được xin giấy phép", chị Hương chia sẻ.

Theo chị Hương, do Công an thành phố thông báo quá gấp về việc thực hiện quy định mới này nên chị đã cho cán bộ, nhân viên tạm nghỉ làm vào thứ Hai tuần tới để chờ thông tin hướng dẫn chi tiết từ cơ quan chức năng. Khi nào cán bộ, nhân viên có đầy đủ giấy đi đường thì doanh nghiệp mới trở lại làm việc.

Là một người làm trong ngành công nghệ, anh Nguyễn Thanh Tiến (ở Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng, kế hoạch về việc cấp giấy đi đường lần này của Hà Nội còn nhiều tiêu chí mông lung và có nhiều chi tiết không rõ ràng.

Theo anh Tiến, về ý tưởng sử dụng giấy nhận diện bằng code QR là rất tốt nhưng tại sao cơ quan chức năng lại không gửi mã code QR vào email người dân mà phải gửi giấy?

"Tôi cũng hiểu có nhiều người không dùng smartphone nhưng nếu cấp mã QR qua email thì số người phải gửi bằng giấy ít hơn rất nhiều. Đặc biệt, đây là thời đại 4.0 rồi, tại sao vẫn dùng những thứ cổ hủ như vậy trong khi chúng ta có thể áp dụng hoàn toàn công nghệ hiện đại", anh Tiến nói.

Ngoài ra, anh Tiến đặt ra nhiều câu hỏi khi Hà Nội tiếp tục bước vào đợt giãn cách thứ 4 kéo dài đến 21/9: "Đối với quy định về "vùng xanh", những người ở trong vùng này được đi ra ngoài khi có lý do, nhưng việc họ phải đi vào "vùng đỏ" thì có được qua hay không? Đồng thời, những người dân đi ra đường có lý do chính đáng nhưng tuyến đường khác với họ từng đi thì có phải làm giấy đi đường mới qua 4 bước như quy định của Công an TP Hà Nội hay không?"

Trước những thông tin khiến người dân lo lắng, hoang mang, các chuyên gia, doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chi tiết về việc cấp giấy đi đường. Đồng thời Thành phố Hà Nội cần nhanh chóng ra quy định, hướng dẫn cho người dân dễ hiểu để không phải điều chỉnh khi đã ra thông báo chính thức.