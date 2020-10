Người cũ HAGL và sứ mệnh giúp SHB Đà Nẵng hồi sinh

Sau khi đánh bại U15 Becamex Bình Dương với tỷ số 2-1, U15 SHB Đà Nẵng đã vào chung kết giải Vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020 sau 10 năm chờ đợi. Phải đối mặt với một đội bóng rất khó chơi như U15 PVF, đây chắc chắn sẽ là cuộc so tài đáng để chờ đợi.

Cách đây không lâu, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (lò PVF) đã được AFC đánh giá 3 sao theo tiêu chuẩn cao nhất châu Á. Điều này cho thấy sự chuyển mình lên chuyên nghiệp mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam. Đây cũng là chứng nhận cho chất lượng đào tạo của lò đang đóng quân tại Hưng Yên này. Trong vòng 1 tháng qua, quân của lò PVF đã 2 lần vào bán kết tại giải U15 và U17 Quốc gia – Next Media 2020 và đội U15 đã vào tới trận chung kết.

Phía bên kia, SHB Đà Nẵng cũng là một lò đào tạo có tiếng ở khu vực Nam Trung Bộ. Chính tại đội bóng sông Hàn, Thái Sung đã được sản sinh trước khi được học viện Aspire (Qatar) tuyển mộ và có cơ hội “lọt mắt xanh” Sporting Lisbon. Đáng tiếc, do những biến cố của cách làm cũ đã khiến tài năng của cầu thủ này thui chột. Tuy nhiên, với cách làm bóng đá hiện đại, các đội trẻ của SHB Đà Nẵng đang giúp họ trở lại như với tầm vóc của một lò đào tạo trứ danh.

U15 PVF (áo đỏ) đánh bại U15 SLNA để tiến vào chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Next Media 2020

U15 PVF đại diện cho lối chơi tấn công cởi mở và đẹp mắt trong khi U15 SHB Đà Nẵng lại đi theo lối chơi biết mình biết người chắc chắn. Tại bán kết, dù bị dẫn trước ngay từ phút thứ 10 nhưng những pha phản công đẹp mắt đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông có màn lội ngược dòng mãn nhãn người xem.

Lần lượt Anh Tuấn, Quốc Kiên và đội trưởng Thái Bá Đạt gieo những lo lắng lên U15 SLNA. Chính vậy để rồi Nguyên Hoàng bên phía đội bóng xứ Nghệ thực hiện hỏng lượt sút luân lưu giúp U15 PVF tiến vào chung kết lần thứ 7 trong lịch sử đội bóng.

Trong khi đó, U15 SHB Đà Nẵng chưa thua bất kỳ trận đấu nào kể từ đầu giải tới nay. Trên băng ghế huấn luyện của đội bóng sông Hàn bên cạnh HLV trưởng Nguyễn Ngọc Anh Tuấn đầy kinh nghiệm còn có tài năng của HAGL một thời – Tăng Tuấn trong vai trò trợ lý. Những kinh nghiệm của những người thầy này đã giúp cho đội bóng Đà thành luôn thi đấu với đấu pháp thông minh và khó đoán. Để tiến vào chung kết, U15 SHB Đà Nẵng đã có tới 6 cầu thủ khác nhau lập công.

Ở vòng bảng, U15 SHB Đà Nẵng đã đánh bại U15 PVF với tỷ số 3-2 nhờ những bàn thắng của Quốc Tú, Quốc Đạt và Tuấn Anh. Những người đã ghi bàn cho đại diện phía Bắc là Hoàng Chiến và Văn Tú. Chắc chắn ở lần tái đấu này, hai đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm và cống hiến cho người hâm mộ những miếng đánh mới, hấp dẫn hơn.

U15 SHB Đà Nẵng (áo xanh) đánh bại U15 PVF ở vòng bảng với tỷ số 3-2

Trận chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Next Media 2020 giữa U15 PVF và U15 SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra lúc 17h30 chiều 26/10 trên SVĐ Bình Dương. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh BTV2, On Sports – VTC3 và các nền tảng Youtube, Fanpage của Next Sports, VFF Channel.

Với sự đồng hành của Next Media, công tác tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, mang đến cho khán giả cả nước những diễn biến hấp dẫn của Vòng chung kết. Nhiều trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports (VTC3) và BTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương). Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

