Người có vòng 3 càng to thì càng khỏe mạnh?

Thời xưa, nhiều người tư tưởng béo phì thì có phúc hơn, còn thời nay dù là nam hay nữ, họ đều theo đuổi dáng vóc mảnh mai, quản lý chặt chẽ ngoại hình và hình ảnh của mình, thích một cơ thể nhỏ nhắn. Gầy là mục tiêu lý tưởng của mọi người. Nhiều người cho rằng mông càng nhỏ sẽ càng đẹp, điều này có đúng?

Thân hình nhỏ nhắn thường được mọi người ưa chuộng hơn. (Nguồn: Sohu)

Từ góc độ thực tế, chỉ cần chiều cao và cân nặng nằm trong phạm vi lành mạnh là bình thường. Thông thường, người có mông to sẽ khỏe mạnh hơn và nhiều khả năng phát triển vóc dáng để trường thọ hơn người có mông nhỏ.

Theo một số nghiên cứu, người mông to thì mỡ máu lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên, không phải mông càng to thì càng tốt cho sức khỏe. Nếu mông của bạn quá to sẽ tích tụ một số chất béo không tốt, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não, đặc biệt là cao huyết áp, tăng đường huyết, mỡ máu cao.

Tỉ lệ giữa eo, hông và vòng 3 nên giữ ở mức cân đối, phù hợp với tỷ lệ cơ thể của con người. Nếu người mông to thuộc nhóm thừa cân, béo phì, mỡ bụng quá nhiều, cũng sẽ không tốt cho sức khỏe.

Một số bài tập giúp bạn có vòng 3 đẹp như squats, bài tập duỗi chân, hoặc ngồi xổm. Những bài tập này bạn có thể tập hàng ngày để giúp vòng ba tròn đầy.

Với những bài tập này, lúc đầu cơ thể chưa quen sẽ có những triệu chứng đau cơ bắp, một thời gian sau khi cơ thể quen dần và thích ứng, bạn sẽ không còn cảm giác đau nhức.