Người chồng thừa nhận dùng dây lưng đánh vợ mang bầu 7 tháng

Sáng 19/5, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đã mời anh Trần Văn Luân, SN 1986, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành làm việc.

Anh Luân bị điều tra vì liên quan đến thông tin đánh đập vợ là chị Bùi Thị Tuyết Giao, SN 1987, người gốc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang khi chị này mang bầu 7 tháng.

Trước đó, Công an huyện Kim Thành phát giấy mời và liên tục liên hệ với chị Giao để mời về Hải Dương cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Những vết thương chằng chịt trên cơ thể người vợ mang thai 7 tháng.

Hiện chị Giao đang ở nhà bố mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Chị có hẹn với công an ngày 22/5 tới sẽ đến làm việc.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện cơ quan điều tra cho hay, anh Luân đã khai trong quá trình sinh sống, vợ chồng có xảy ra xô xát. Việc anh đánh chị giao là có thật, nhưng chỉ là dùng dây thắt lưng để đánh vợ. Bước đầu, người chồng này phủ nhận dụng móc phơi quần áo hơ lửa dí vào da thịt vợ, hoặc dây điện để hành hung chị Giao.

Cổng làng dẫn vào ngôi nhà của anh Luân, nơi chị Giao đã có gần 3 năm làm vợ.

“Khi chị Giao tới, chúng tôi sẽ lấy thêm thông tin, trưng cầu giám định thương tích. Sau khi có kết quả giám định sẽ đánh giá chứng cứ, tài liệu để tiến hành các bước tiếp tiếp theo. Trước đây, Công an xã Kim Xuyên cũng đã từng xuống nhà chồng chị Giao hỏi xem chị có bị đánh hay không nhưng chị đã phản ứng, xua đuổi công an đi và nói họ làm vậy là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình”, lãnh đạo Công an huyện Kinh Thành thông tin thêm.

Chị Giao đã có gần 3 năm ở nhà chồng.

Cơ quan điều tra đã về nhà anh Luân làm việc thêm và thu giữ những vật chứng có liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo Công an xã Kim Xuyên cho biết, trước khi xảy ra sự việc, đơn vị chưa từng nhận đơn tố cáo bị chồng hành hung của chị Giao. Hiện công an xã đang phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành làm rõ sự việc.

(Nguồn: Vietnamnet)