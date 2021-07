Người chết ở Malaysia tăng kỷ lục, biến thể Delta sẽ thống trị nhiều tháng

(VTC News) -

Hôm 21/7, Bộ Y tế Malaysia cho biết, nước này ghi nhận 199 người chết vì COVID-19. Đây được xem là ngày chết chóc nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch tại quốc gia Đông Nam Á này. Đến nay, tổng số người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 là 7.440.

Malaysia cũng báo cáo thêm 11.985 ca nhiễm nCoV mới. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp Malaysia ghi nhận trên 10.000 ca mắc mới. Malaysia hiện có tổng cộng 951.884 trường hợp mắc COVID-19.

Malaysia liên tục ghi nhận ca mắc và chết do COVID-19 gia tăn mạnh trong những ngày gần đây. (Ảnh: The Star)

Malaysia là một trong những ổ dịch lớn nhất ở Đông Nam Á, có tỷ lệ lây nhiễm bình quân cao nhất khu vực. Sự bùng phát mạnh mẽ ca nhiễm bệnh đẩy các bệnh viện tại quốc gia này vào tình trạng quá tải.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Malaysia đang tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Quốc gia 32 triệu dân đang đứng đầu Đông Nam Á về tốc độ tiêm chủng với hơn 400.000 liều vaccine được tiêm mỗi ngày. Ít nhất 1/4 dân số Malaysia đã được tiêm mũi đầu tiên.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo Delta sẽ là biến thể chính trong vài tháng tới. Biến thể Delta hiện đã có mặt tại 124 lãnh thổ, nguyên nhân chính dẫn đến ca mắc COVID-19 tại nhiều nước trên thế giới.

"Dự kiến Delta sẽ nhanh chóng vượt qua các biến thể khác và trở thành chủng lây lan chính trong những tháng tới", WHO cho biết hôm 21/7.

Ngoài Delta, hiện có 3 biến thể COVID-19 đang thống trị bức tranh đại dịch toàn cầu là Alpha, Beta và Gamma.

WHO cho hay, các ca mắc COVID-19 tăng trở lại trên toàn cầu. Theo WHO, sự gia tăng khả năng lây nhiễm hiện do 4 yếu tố chính: Nhiều biến thể dễ lây hơn, việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, sự giao lưu xã hội gia tăng và phần lớn dân số chưa được tiêm phòng.