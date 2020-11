'Người cha quốc dân' của phim Hàn Quốc qua đời ở tuổi 83

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên Song Jae Ho qua đời tối 7/11. Đám tang của ông theo dự kiến sẽ được tổ chức ở Bệnh viện Samsung vào ngày 10/11 tới.

Song Jae Ho sinh năm 1937 ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, từng tốt nghiệp trường Đại học Dong-A, khoa Văn học và Ngôn ngữ Hàn Quốc. Nam diễn viên gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với vai trò diễn viên lồng tiếng của Hệ thống phát thanh truyền hình Busan (Hàn Quốc) từ năm 1959.

Sau này, ông góp mặt trong nhiều bộ phim, được đông đảo khán giải biết tới và yêu mến nhờ lối diễn đầy tình cảm. Trong các bộ phim, ông thường vào những vai người ông, người cha yêu thương gia đình. Vì thế, nhiều người hâm mộ đã đặt cho ông biệt danh “người cha quốc dân”.

Thường vào vai những người bố, người ông, nam diễn viên Song Jae Ho được cư dân mạng yêu mến gọi là "người cha quốc dân". (Ảnh: Daum)

Suốt một đời tích cực hoạt động và cống hiến cho nghệ thuật, ông “gom góp” được một gia tài phim ảnh khá lớn, gồm nhiều tác phẩm nổi bật như Missing You, Memories of Murder, The President's Last Bang, Late Blossom...

Thời gian trước, mặc dù thường xuyên đau ốm lại mắc bệnh mãn tính, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, ông vẫn nhận lời tham gia Ông hoàng đường đua: Um Bok Dong và A History of Jealousy. Đây cũng chính là hai bộ phim cuối cùng ông tham gia diễn xuất trước khi qua đời.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, ông còn được biết đến là trọng tài cho Liên đoàn bắn súng Quốc tế tại Á vận hội 1986 và Thế vận hội Mùa hè 1988. Bên cạnh đó, ông cũng hoạt động rất tích cực nhằm bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.