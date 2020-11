Người bắn chết nam sinh Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội là Trung uý công an

Liên quan đến vụ nam sinh Đại học Giao thông vận tải (GTVT) trúng đạn chết trước cửa nhà, chiều 3/11, Bộ Công an cho biết, Công an TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Công an về vụ việc này.

Theo Bộ Công an, danh tính người đàn ông dùng súng bắn trúng nam sinh viên là Trung uý Nguyễn Xuân T. (SN 1991), công tác tại Công an huyện Phúc Thọ. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là hành vi “vô ý làm chết người”.

Theo đó, ngày 30/10, T. đặt mua một khẩu súng tự chế trên mạng xã hội rồi mang ra quán nước khoe với bạn bè. Lúc này, T. và nhóm bạn tưởng rằng súng hết đạn thì bất ngờ súng nổ về hướng bên đường đối diện.

Viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 - 30m, trúng anh Đ.A. (SN 1999, quê Quảng Ninh) là sinh viên năm 4 trường Đại học GTVT Hà Nội khiến nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ.

Anh Đ.A đang ngồi sử dụng điện thoại trước cửa nhà thì bị trúng đạn thiệt mạng. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau đó, T. và nhóm bạn lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhưng nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu. Sau đó, người này đến trụ sở công an đầu thú.

Theo người thân của nạn nhân Đ.A., vụ việc xảy ra khoảng 22h10 ngày 30/10, tại số 26 ngõ 26 đường Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Khi đó anh Đ.A. đang đứng ở trước cửa nhà sử dụng điện thoại và khi nam sinh viên vừa ngồi xuống bậc thềm được khoảng 1 phút thì bị đạn bắn vào mạn sườn bên phải.

"Lúc đó tôi đang trong nhà nghe thấy Đ.A. kêu lên 1 tiếng rồi ngã xuống nên lập tức chạy ra và đỡ anh dậy. Máu từ mũi và mồm anh cứ trào ra, không nói được gì rồi anh rơi vào trạng thái bất tỉnh. Thấy vậy, tôi kêu cứu thì có một người đàn ông chạy ra đỡ Đ.A. lên cùng tôi và đưa đi cấp cứu trước sự chứng kiến của hàng xóm xung quanh.

Do vết thương của Đ.A. rất nặng nên khi được đưa đến bệnh viện bác sĩ nói mạch đã ngừng đập. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định vết đạn bắn từ sườn phải xuyên vào tim khiến nạn nhân thiệt mạng" - chị D, người thân của Đ.A. nói.

Theo người nhà nạn nhân, Đ.A là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Đại học GTVT, Phó Bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế.

Ở trường, nam sinh viên này được đánh giá là chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người, có nhiều cống hiến cho hoạt động Đoàn, Hội và câu lạc bộ của khoa. Trong mối quan hệ với những người xung quanh, Đ.A không có mâu thuẫn với ai.