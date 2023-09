'Ngựa thồ' chở chuyến hàng đầu tiên phục vụ Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội

(VTC News) -

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác nhận, khoảng 16h ngày 1/9, một máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III chở theo đồ dùng và phương tiện phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tại đây, một số kiện hàng hóa bọc kín bắt đầu được đưa ra ngoài rồi chuyển lên xe tải cùng với đó là hai chiếc ô tô đặc chủng hiệu Chevrolet và Ford được đưa ra từ C-17.

Ngay sau đó, chiếc máy bay đã nhanh chóng cất cánh rời đi.

Máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III tại sân bay Nội Bài chiều 1/9. (Ảnh: Hoàng Anh)

Boeing C-17 Globemaster III là máy bay vận tải quân sự bốn động cơ tua bin phản lực cánh quạt được hãng McDonnell Douglas phát triển cho Không quân Mỹ từ thập niên 1980.

Một số kiện hàng hóa bọc kín bắt đầu được đưa ra ngoài rồi chuyển lên xe tải, cùng với đó là hai chiếc ô tô đặc chủng hiệu Chevrolet và Ford được đưa ra từ bụng C-17. (Ảnh: Hoàng Anh)

C-17 được trang bị bốn động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney F117-PW-100, phát triển từ động cơ Pratt & Whitney PW2040 thương mại được sử dụng trên Boeing 757. Mỗi động cơ có lực đẩy 180 kN (330 km/h).

Trọng tải tối đa của C-17 là 77.500 kg trong khi trọng lượng cất cánh tối đa là 265.000 kg. Với độ cao hành trình ban đầu là 8.500 m, C-17 có tầm bay không tiếp nhiên liệu khoảng 4.400 km cho tới 5.200 km tùy phiên bản.

Khoang chứa của C-17 dài 27 m, rộng 5,5 m, cao 3,76 m. Sàn máy bay có các con lăn để tải hàng hóa đóng thùng nhưng có thể gập phẳng để chứa các loại xe và máy móc khác.

Nhờ khoang hàng hóa rộng, máy bay C-17 có thể chở được 102 lính dù được trang bị đầy đủ, hoặc 4 trực thăng vận tải UH-60 Black Hawk, hoặc 2 trực thăng tấn công AH-64 Apache, hoặc 3 xe thiết giáp Stryker, hoặc 6 xe bọc thép M1117, hoặc một xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams.

Nhờ khả năng chuyên chở ấn tượng cũng như tính ổn định cao, C-17 được sử dụng như "ngựa thồ" chuyên "cõng đồ" phục vụ các chuyến công du của Tổng thống Mỹ. Nó sẽ chở theo trực thăng Marine One, siêu xe chống đạn The Beast cùng phương tiện hỗ trợ và đảm bảo an ninh tại các địa điểm mà Tổng thống Mỹ đặt chân tới.

Trước đó ngày 29/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10-11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.