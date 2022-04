Ngủ trưa có lợi thế nào?

(VTC News) -

Cải thiện tiêu hóa

Sau bữa ăn trưa hoặc sau đó nữa, nếu bạn có thể tranh thủ chợp mắt một chút sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Bởi lúc ngủ trưa cơ thể được thư giãn, toàn bộ năng lượng tập trung vào việc tiêu hóa thức ăn đồng thời hấp thụ các chất dinh dưỡng lưu thông khắp cơ thể. Nhờ đó có thể ngăn ngừa được một số vấn đề như hội chứng ruột kích thích (IBS), táo bón và mụn trứng cá.

Giảm đầy hơi

Đầy hơi là một cảm giác khó chịu và chẳng ai muốn điều đó xảy ra. Nguyên nhân của tình trạng này là do bạn ăn quá nhanh, hoặc do loại thực phẩm nạp vào cơ thể hay bất kỳ một lý do nào khác. Vấn đề này có thể giải quyết nếu bạn có được một giấc ngủ ngắn, bởi qua việc ngủ trưa sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp bạn tránh được cảm giác khó chịu do ăn quá no vào bữa trưa.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Trái ngược với suy nghĩ của rất nhiều người khi cho rằng việc ngủ trưa sẽ khiến giấc ngủ ban đêm bị xáo trộn. Điều này chỉ xảy ra khi bạn đang tuân thủ một lịch trình ngủ thất thường vào ban đêm hoặc do thiếu ngủ.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một giấc ngủ ngắn khoảng 30 phút trong khoảng từ 1h chiều và 3h giờ cùng với việc tập luyện thể dục hợp lý ở ban ngày sẽ cải thiện chất lượng giấc ngủ vào ban đêm.

Cải thiện sự cân bằng nội tiết tố

Nếu như cơ thể bạn đang gặp những vấn đề bất thường ở nội tiết tố nào thì việc ngủ sau bữa trưa sẽ giúp cải thiện điều đó. Với những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường týp 1, týp 2, COPD và tuyến giáp có thể nhận được những lợi ích đặc biệt khi biến việc ngủ trưa thành một phần trong lịch trình hàng ngày của họ.

Cải thiện tâm trạng và trí nhớ

Một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa có thể giúp cải thiện tâm trạng, khơi dậy nguồn sáng tạo và khôi phục trí nhớ. Nhờ giấc ngủ ngắn mà bạn có được sự tỉnh táo, giảm mức độ căng thẳng tồn tại trong con người.

Làm thế nào để ngủ trưa đúng cách?

Có một số điều bạn phải ghi nhớ để đạt được lợi ích tối đa trong việc ngủ trưa:

Khi nào - Ngay sau bữa trưa.

Làm thế nào - Nằm xuống theo tư thế "bào thai"- tức là cuộn tròn người về phía đầu gối và nghiêng người theo phía bên trái.

Thời lượng - 10 đến 30 phút (90 phút cho người rất trẻ, rất già và rất ốm yếu)

Thời gian lý tưởng – Khoảng thời gian để nghỉ trưa từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều.

Nếu bạn đang ở nhà, hãy nằm xuống giường. Tại nơi làm việc nếu không có chỗ ngủ thì chỉ cần gục đầu xuống bàn làm việc để nghỉ ngơi.

Những việc không nên làm trong một ngày

