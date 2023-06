Ngủ trong ô tô bật điều hòa, coi chừng chết ngạt

(VTC News) -

Theo bác sỹ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng), việc ngủ trên ô tô khi xe dừng, đỗ cực kỳ nguy hiểm, nhưng hiện nay nhiều người vẫn chưa thực sự nhận thức được điều này.

Thực tế không ít tài xế tranh thủ bật máy lạnh, ngủ giấc ngắn trong ô tô mà không biết điều đó vô cùng nguy hiểm. Việc dừng, đỗ xe đóng kín cửa nổ máy khiến mức oxy bên trong xe giảm, khí carbon monoxide (CO) sẽ tăng lên do rò rỉ khí thải.

Lúc này, CO sẽ len lỏi vào trong khoang xe gây hại cho cơ thể, đặc biệt là ngộ độc. Khí CO không mùi, không vị, không gây đau đớn, do đó người bị ngạt không có phản ứng tự vệ, cơ thể không được báo trước. Đến khi bị sốc do thiếu oxy, cơ thể ngột ngạt, khó thở thì họ đã rơi vào trạng thái hôn mê, lịm dần và tử vong do ngạt.

Bên cạnh đó, ngủ trong xe bật điều hoà, nhưng do xe hết xăng, hoặc do máy quá nóng vì dừng lâu một chỗ khiến hệ thống làm mát không hoạt động, dẫn đến thiếu không khí, người ngủ trong xe cũng sẽ lịm dần và tử vong.

Ngủ trong ô tô đóng kín, bật điều hòa dễ bị ngạt khí. (Ảnh minh hoạ)

Theo bác sỹ Hoàng cảnh báo không chỉ người lớn ngủ quên trên xe tử vong do thiếu oxy, mà trên thế giới hay Việt Nam đều đã ghi nhận trường hợp trẻ em tử vong vì bị bỏ quên trong xe một mình. Đa số trường hợp trẻ bị bỏ quên trên ô tô đều trong tình trạng xe tắt máy và đóng kín cửa. Lúc này, trẻ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như thiếu oxy để thở. Lượng oxy ngày càng giảm trong khi carbon monoxide tăng, dần dẫn đến ngạt thở, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong.

Khi gặp trường hợp bị ngạt trên ô tô, mọi người cần mở hết các cửa để không khí tràn vào và đưa ngay nạn nhân khỏi nơi có khí độc, nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ thiếu oxy lên não, để lâu dẫn đến hôn mê, tử vong, cứu được cũng sẽ sống đời sống thực vật do não bị tổn thương.

Trường hợp bất đắc dĩ cần phải ngủ lại ở trong xe ô tô, chuyên gia khuyến cáo:

- Chọn nơi thoáng đãng không khí lưu thông tốt. Nếu thời tiết nóng bức, lái xe cần chọn vị trí râm mát, dưới gốc cây.

- Tránh đỗ xe trong không gian chật hẹp, bí khí bởi trong trường hợp này ngay cả mở hết cửa xe, người ngồi trong xe vẫn có thể bị thiếu oxy hay nghiêm trọng hơn là ngộ động khí CO thải từ động cơ.

- Để tránh bị chết ngạt khi ngủ trên ôtô, điều quan trọng nhất là cần hé một chút cửa kính để đảm bảo không khí bên trong và bên ngoài lưu thông, đủ oxy cho người ngủ trong xe.

- Trường hợp bật điều hòa và đóng kín cửa xe, lái xe cần chọn chế độ lấy gió ngoài, bổ sung oxy cho khoang cabin.

- Hãy đặt báo thức sau mỗi giờ, việc này khiến giấc ngủ bị gián đoạn nhưng nó giúp bạn kiểm soát tình huống tốt hơn bởi ngủ trong xe hơi chưa bao giờ là an toàn.

NHƯ LOAN