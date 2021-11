Ngỗng đẻ trứng lòng đen cực hiếm gây xôn xao

(VTC News) -

Mới đây, một người đàn ông họ Chu ở Chiết Giang, Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận khi đăng tải hình ảnh về những quả trứng ngỗng lòng đen cực kỳ dị lên mạng xã hội. Theo anh Chu, con ngỗng nhà bạn anh nuôi đã đẻ ra rất nhiều quả trứng lòng đen giống như thế này, nhìn qua chẳng khác nào trứng muối thuốc bắc, thực sự rất kỳ lạ.

Anh Chu cho biết, những quả trứng này là do một con ngỗng xám nhà bạn anh nuôi. Ngày hôm đó, anh qua nhà bạn chơi, lúc về cầm theo vài quả trứng ngỗng. Lúc nấu ăn, anh đập trứng ra để chế biến, không ngờ lại thấy lòng đỏ hóa đen bóng, mọi người ở gia đình anh cũng đều ngỡ ngàng không thốt nên lời.

Những hình ảnh về trứng ngỗng lòng đen mà anh Chu chụp lại được.

Tuy nhiên, ngoại trừ màu sắc đặc biệt, hình dạng và mùi của những quả trứng không khác gì trứng ngỗng bình thường. Vỏ trứng cũng không có dấu hiệu hư thối, thực sự là những quả trứng tươi mới.

Sau khi bài đăng của anh Chu được chia sẻ rộng khắp mạng xã hội, một người am hiểu về chăn nuôi gia cầm cho biết, nếu không phải do ô nhiễm môi trường và các yếu tố nhân tạo mà trứng vẫn có mùi vụ bình thường thì có thể là do "hắc tố tự nhiên".

Anh Chu cũng cho biết, những con ngỗng nhà bạn anh đều được nuôi chăn thả, khi dâu tằm chín rụng xuống, ngỗng thường chạy đến ăn. Bản thân quả dâu tằm khi chín có màu đen tím, có lẽ những con ngỗng này ăn quá nhiều quả dâu chín nên lòng đỏ hóa đen. Tuy nhiên đây chỉ là giả thuyết, không hợp lý lắm.

Tò mò muốn biết rõ về hiện tượng này, anh Chu cũng hỏi những người bạn khác có kiến thức về chăn nuôi và được biết, theo lẽ thường thì không thể có hiện tượng này. Được biết, sau khi biết đến thông tin về trứng ngỗng lòng đen cực hiếm, Viện Khoa học Nông nghiệp Chiết Giang cũng đã nảy sinh hứng thú và muốn tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Hiện chưa có câu trả lời chính thức.