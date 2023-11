Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào nước ta?

C

Đáp ứng nhu cầu vận tải của Pháp

Theo Cục du lịch Quốc gia Việt Nam, điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Mũi Kê Gà là ngọn hải đăng Kê Gà, cũng là nơi ngắm cảnh biển đẹp nhất vì có điểm nhìn ở nơi cao nhất và bao quát nhất.

Ngọn hải đăng này do người Pháp xây dựng nhằm giúp tàu thuyền qua đây xác định được vị trí, tọa độ và điều hướng dễ dàng. Mọi vật liệu xây dựng hải đăng đều do người Pháp vận chuyển từ Pháp sang.

Theo sử sách ghi lại, mũi Kê Gà là vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang tới Vũng Tàu. Từ các thế kỷ trước, có nhiều tàu buôn khi qua đây bị đắm do không xác định được phương hướng. Do đó, trong 2 năm (1897 – 1899), người Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng ngọn hải đăng Kê Gà để đáp ứng nhu cầu vận tải của quân đội Pháp cũng như tàu buôn của nước ngoài.

Đến năm 1900, hải đăng Kê Gà được đưa vào sử dụng, trên ngọn tháp đặt bóng đèn lớn 2.000W với bán kính quét sáng 22 hải lý (tương đương 40km).