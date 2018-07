Ngồi tù vì để chó trong xe hơi ngày nắng nóng

(VTC News) - Tại Anh, nếu như người chủ để vật nuôi của mình trong xe hơi và khiến chúng bị bệnh hoặc chết thì sẽ bị buộc tội tàn sát động vật và phải ngồi tù.

Những tia bức xạ và sóng nhiệt mùa hè có thể gây ra những nguy hiểm khôn lường cho vật nuôi nếu như người chủ thường xuyên để chúng trong xe ô tô, giữa trời nắng nóng.

Theo Hội Hoàng gia Bảo vệ Súc vật (RSPCA), tại Anh, việc mang chó lên xe và để chúng lại một mình trong xe không phải là phạm pháp. Tuy nhiên, nếu như chúng bị bệnh, hoặc chết thì người chủ sẽ bị buộc tội tàn sát động vật.

Theo Luật Phúc lợi Động vật năm 2006 tại Anh, người lái xe có thể bị sáu tháng tù giam cùng với phạt tiền nếu như xảy ra điều trên.

Để chó trong xe hơi giữa nhiệt độ nắng nóng có thể bị phạt tù.

Hồi tháng 5/2017, một người lái xe bị phạt ngồi tù 18 tuần, bị cấm nuôi động vật trong 10 năm và yêu cầu trả 1.900 bảng tiền phạt sau khi gián tiếp khiến ba con chó của mình qua đời.

Ông Jonathan Theobald, 66 tuổi đã để những chú chó của mình trong xe hơi của mình 5 tiếng liên tục, và biện minh rằng ông "không nghĩ là thời tiết lại tồi tệ đến thế".

Nhưng ngay cả trong thời tiết bình thường, một chiếc xe có thể nhanh chóng biến thành chiếc lò nướng nếu như bị để ngoài trời quá lâu.

Với nhiệt độ ngoài trời là 24 độ C, nếu đặt chiếc xe ô tô ở ngoài trời, chiếc xe ấy có thể có nhiệt độ 34 độ C trong 10 phút, và lên đến 43 độ C trong nửa tiếng. Như vậy, nếu bạn vẫn thích để chú chó của mình trong xe ô tô và đóng cửa lại, đây sẽ là một hình thức tra tấn khủng khiếp với những chú cún cưng.

Một số người cho rằng, chỉ cần mở cửa sổ hoặc để xe dưới bóng râm là đủ để khiến chú chó ở trong xe cảm thấy thoải mái.

Tuy nhiên, RSPCA cảnh báo rằng, ngay cả vậy thì chiếc xe ô tô cũng sẽ trở thành một căn phòng xông hơi rất nhanh.

"Khi nhiệt độ ngoài trời là 22 độ C, tương đối mát mẻ thì bên trong nhiệt độ bên trong ô tô có thể tăng lên đến 47 độ C chỉ trong vòng 60 phút. Tốt nhất bạn không bao giờ nên để chú chó của mình ở lại trong xe ô tô một mình", RSPCA cho biết.

(Nguồn: The Sun)

Mai Tâm