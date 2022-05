Ngồi dưới gầm cầu bắt cá, người đàn ông ở Vĩnh Phúc bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ

(VTC News) -

Ngày 24/5, Công an huyện Tam Đảo cho biết, lúc 7h45 sáng cùng ngày, trong lúc đi tuần tra các khu vực đập tràn trên địa bàn, đến đập tràn hồ Bản Long lực lượng tuần tra phát hiện anh Nguyễn Văn L. (SN 1985, ở thôn Bản Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) đang kêu cứu khi bị mắc kẹt dưới trụ cầu tràn của hồ, giữa dòng nước lũ chạy xiết.

Khu vực anh L. bị mắc kẹt khi bắt cá

Trước đó, khi mực nước còn thấp anh Nguyễn Văn L. đi từ nhà mang theo dụng cụ đánh bắt cá, ngồi dưới gầm cầu bắt cá từ đập nhảy ra. Tuy nhiên, nước lũ tràn về nhanh, nước trong đập bất ngờ dâng cao, chảy xiết khiến anh L. di chuyển không kịp, mắc kẹt ở trụ cầu.

Các chiến sĩ tuần tra thuộc Công an huyện Tam Đảo sau khi phát hiện sự việc lập tức triển khai các biện pháp cứu hộ. Đến hơn 8h cùng ngày, Công an huyện Tam Đảo cùng người dân giải cứu anh L. thành công, đảm bảo an toàn tính mạng người gặp nạn.

Công an huyện Tam Đảo giúp người dân di chuyển gia súc, tài sản khỏi vùng bị ngập

Do ảnh hưởng cơn mưa lớn từ đêm 22/5 đến hôm nay (24/5), nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đảo đã bị nhấn chìm trong nước lũ, nhiều khu dân cư, đường giao thông trên địa bàn huyện bị ngập úng cục bộ.

Công an huyện Tam Đảo đã có mặt kịp thời, giúp dân di chuyển tài sản. Tính đến thời điểm này, 100% cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo có mặt ở tất cả các xã bị ngập nặng phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn.