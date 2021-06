‘Ngọc nữ’ như Song Hye Kyo cũng từng có phim bị cấm chiếu vì quá nhạy cảm

Song Hye Kyo được biết đến là một trong những ngôi sao hàng đầu xứ Hàn, nổi tiếng với các vai diễn trong sáng, thơ ngây. Sự nghiệp của cô từng có những bộ phim thành công không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng khắp châu Á như Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ Mặt trời,...

Song Hye Kyo nổi tiếng qua những bộ phim truyền hình ăn khách.

Sắp tới đây, Song Hye Kyo sẽ trở lại cùng bom tấn truyền hình Now, We are breaking up sau 2 năm vắng bóng. Đây được kỳ vọng sẽ là tác phẩm khẳng định lại vị thế nữ hoàng rating của mỹ nhân họ Song sau Encounter - một bộ phim được đánh giá là bước thụt lùi trong sự nghiệp của cô.

Song Hye Kyo sắp trở lại trong Now, We Are Breaking Up, đóng cặp cùng Jang Ki Yong.

Thế nhưng, ít người biết rằng Encounter không phải là tác phẩm duy nhất của Song Hye Kyo thất bại. Trước đó, bộ phim của Mỹ mang tên Fetish ra mắt năm 2008 có sự tham gia của Song Hye Kyo với những cảnh nóng bỏng từng bị cấm chiếu.

Trong phim, cô vào vai một cô gái người Hàn Quốc tên Sookhy - một thành viên của tà giáo, sở hữu sức mạnh nguyền rủa. Cô kết hôn với một người Mỹ gốc Hàn là Peter Kim và chuyển đến Mỹ. Tại đây, Sookhy đem lòng yêu người đàn ông đã có vợ tên John Waits. Vì vậy, cô đã giết hại người vợ Julie để chung sống với người đàn ông này.

Tạo hình của Song Hye Kyo trong Fetish.

Từ một ngọc nữ chuyên đóng những vai hiền lành dịu dàng, Song Hye Kyo đã hoàn toàn thay đổi với một vai diễn gian ác và sexy. Song Hye Kyo có cảnh tình cảm với người chồng cũ Peter Kim, cảnh ôm ấp đồng tính với cô vợ hàng xóm người Mỹ và nhiều cảnh ân ái được quay khéo léo với nhân vật John Waits.

Cảnh nóng của Song Hye Kyo trong phim.

Một phân cảnh gây tranh cãi khác của mỹ nhân họ Song.

Được biết, đây là bộ phim Hollywood đầu tay của Song Hye Kyo. Trái với kỳ vọng, Fetish không chỉ gặp khó khăn khi công chiếu tại Hàn mà còn thất bại ê chề ở thị trường nước ngoài.

Sau bộ phim này, Song Hye Kyo chỉ trung thành với hình tượng người phụ nữ đẹp, hiền dịu trên màn ảnh. Người hâm mộ hi vọng, trong Now, We are breaking Up, nữ diễn viên sẽ thay đổi hình tượng, thể hiện một nhân vật cá tính, độc đáo hơn.