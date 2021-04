Ngọc Boutique - Thiên đường thời trang cao cấp với giá bình dân

(VTC News) -

Trong vòng 2 năm trở lại đây, “Ngọc Boutique” trở thành từ khóa được săn lùng nhiều nhất của chị em phụ nữ mỗi khi có ý định mua sắm quần áo, trang phục, phụ kiện, túi xách, giày dép. Đặc biệt, trong năm 2020 đầy biến động vừa qua, Ngọc Boutique trở thành thương hiệu thời trang hàng đầu cập nhật và chuyển đổi kết hợp hình thức bán hàng livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook, nhằm tạo sự thuận tiện cho khách hàng.

Với tiêu chí mang đến những sản phẩm thiết kế bắt mắt, đón đầu xu hướng, chất lượng tuyệt vời cùng một mức giá bình dân, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, Ngọc Boutique đang ngày càng chiếm được tình cảm từ đông đảo chị em phụ nữ, trở thành điểm đến tin cậy của phái đẹp khi mua sắm.

Chủ nhân shop Ngọc Boutique luôn không ngừng đầu tư vào việc tìm hiểu và nghiên cứu các xu hướng mới nhất để phục vụ chị em. Các sản phẩm tại hệ thống Ngọc Boutique rất đa dạng mẫu mã, phù hợp với nhiều dáng người, màu sắc trẻ trung, năng động và cũng không kém phần nữ tính, sang trọng.

“Đối tượng khách hàng của Ngọc Boutique chủ yếu tập trung ở các chị em độ tuổi từ 20-40 tuổi. Tuy nhiên, nhiều chị khách hàng lớn tuổi hơn vẫn rất yêu thích các sản phẩm tại Ngọc Boutique nên shop cũng có một lượng khách hàng đáng kể ở lứa tuổi này. Điều này làm mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ngọc Boutique vô cùng trân quý những tình cảm mà các chị em đã và đang tin yêu dành cho shop. Mình hi vọng, Ngọc Boutique sẽ có thể tiếp tục trở thành người bạn tri giao của chị em trong tương lai.” - chủ nhân shop Ngọc Boutique xúc động chia sẻ.

Các sản phẩm tại hệ thống Ngọc Boutique luôn nhận được đánh giá cao từ phía khách hàng với chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Từ chất liệu đến đường kim mũi chỉ đều được shop chọn lọc và kiểm tra cẩn thận trước khi đến tay khách hàng. Đây chính là một trong những điểm cộng tuyệt vời mà không phải shop thời trang nào cũng làm được.

“Các chị em đến với Ngọc Boutique vì sự tin tưởng và mến mộ. Mình biết nhiều chị em cũng không có nhiều điều kiện về tài chính vì còn phải lo bươn chải trong cuộc sống, lại thêm gánh nặng gia đình, người thân, con cái. Một số bạn sinh viên thì năng lực tài chính chưa cho phép, vẫn còn phụ thuộc vào cha me, gia đình. Tuy nhiên, đã là phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình được đẹp, được tỏa sáng trong một khoảnh khắc nào đó, có thể chỉ là buổi tiệc nhỏ với chồng con hay những buổi café dạo phố với đồng nghiệp. Chính vì lý do đó, cùng với tiêu chí trở thành người bạn tri âm của chị em phụ nữ, Ngọc Boutique bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng và mẫu mã sản phẩm, chúng tôi còn cam kết mang đến cho khách hàng mức giá tốt nhất để mọi chị em đều có thể được diện những bộ trang phục đẹp với chi phí hợp lý. Cho dù lợi nhuận chúng tôi thu về có thể khiêm tốn hơn một chút, nhưng Ngọc Boutique hướng đến mục tiêu cùng khách hàng đi đường dài, nên đây chính là lý do chúng tôi luôn duy trì một mức giá bình ổn bất chấp biến động kinh tế xã hội.” - chủ shop Ngọc Boutique chia sẻ.

Có thể thấy, không quá khó hiểu khi Ngọc Boutique đang ngày càng được sự tin yêu từ phía đông đảo chị em phụ nữ. Những buổi livestream hàng ngàn lượt tương tác. Mỗi ngày, Ngọc Boutique luôn bận rộn với ngàn đơn hàng đi khắp muôn nơi đã cho thấy phần nào mức độ uy tín của shop trong giới kinh doanh thời trang Việt Nam.

Độc giả mến mộ có thể tham quan thương hiệu Ngọc Boutique tại đây:

Địa chỉ: 152 Bành Văn Trần, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/Ngocboutique251079/