Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Philippines thảo luận về an ninh khu vực

Thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ, chuyến thăm này nằm trong chuỗi hoạt động tương tác cấp cao giữa hai nước trong năm 2023, sau chuyến thăm tới Trung Quốc của Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. vào tháng 1 vừa qua.

Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng hai nước sẽ thảo luận về kết quả của Cơ chế Tham vấn Bộ Ngoại giao Philippines - Trung Quốc và Cơ chế Tham vấn song phương về Biển Đông được tổ chức tại Manila vào tháng 3 vừa qua. Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai Ngoại trưởng cũng thảo luận về việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo; tập trung vào các biện pháp tăng cường, củng cố hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực khác. Hai bên cũng sẽ thảo luận các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm.

Ông Tần Cương.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên minh Mỹ và Philippines đang có nhiều dấu hiệu nồng ấm trở lại. Hai nước vừa nối lại Đối thoại theo hình thức 2+2 giữa quan chức quốc phòng và ngoại giao sau 7 năm gián đoạn, nhất trí hoàn tất lộ trình về hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Philippines trong 5-10 năm tới. Liên minh này cũng đang tiến hành cuộc tập trận quân sự Balikatan lớn nhất từ trước đến nay.

Trung Quốc gần đây lên tiếng chỉ trích quyết định của Philippines khi cho phép Mỹ mở rộng tiếp cận căn cứ quân sự, cho rằng quyết định này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trong một phản ứng mới nhất, Hội đồng an ninh quốc gia Philippines nhấn mạnh, hợp tác an ninh giữa Mỹ và Philippines nhằm tăng cường khả năng của Lực lượng vũ trang Philippines, không nhằm đối đầu với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực cũng như không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước khác.

Phạm Hà (VOV-Jakarta)