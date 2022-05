Ngoại trưởng Trung Quốc thăm 8 quốc đảo Thái Bình Dương

(VTC News) -

Thông báo chính thức về chuyến thăm vừa được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố chiều 24/5. Theo đó, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm chính thức 8 quốc đảo Thái Bình Dương từ 26/5 - 4/6, trong đó có Quần đảo Solomon. Bảy quốc gia còn lại là Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea và Timor-Leste.

Ông cũng sẽ tổ chức cuộc họp video với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Quần đảo Cook và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Niue, đồng thời chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ hai tại Fiji. Đây là lần đầu tiên hội nghị này được tổ chức ở một quốc đảo.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: AFP)

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc gia này “phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của cả hai bên.”

Ông nhấn mạnh, chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ “tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau về chính trị” giữa Trung Quốc và các đảo quốc Thái Bình Dương, “thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực lên tầm cao mới, tạo động lực mới cho sự phát triển lâu dài của quan hệ giữa hai bên và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của châu Á - Thái Bình Dương.”

Ông Uông Văn Bân tái khẳng định, Ngoại trưởng hai nước Trung Quốc và Quần đảo Solomon mới đây đã thay mặt hai chính phủ chính thức ký kết thỏa thuận khung về hợp tác an ninh – một thỏa thuận khiến Mỹ và các đồng minh Australia, New Zealand lo ngại về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực vốn do Canberra và Wellington chi phối trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Bắc Kinh không cho biết những thỏa thuận hợp tác cụ thể mà Trung Quốc và Quần đảo Solomon sẽ ký kết trong chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị.