Ngoại trưởng Pompeo: Không dễ thay đổi lập trường Trung Quốc về Hong Kong

Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc vì vụ bắt giữ ông trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai - nhân vật mà ông Pompeo cho là một "người yêu nước", đồng thời nhận định rằng động thái này cho thấy Bắc Kinh khó có thể thay đổi quan điểm đối với Hong Kong.

Ông Mike Pompeo tuyên bố Washington coi Hong Kong như một phần mở rộng của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia mới vào tháng 6, khiến Washington chấm dứt tình trạng đặc biệt đối với đặc khu hành chính này.

“Với những gì chúng ta đã thấy sáng nay, tôi không lạc quan rằng Trung Quốc sẽ thay đổi những gì họ đang làm”, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết hôm 10/8.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)

"Tuy nhiên, như Tổng thống Trump đã nói và chúng ta có thể chắc chắn rằng Trung Quốc đang coi Hong Kong là phần mở rộng của nước này. Mỹ cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta sẽ không cho phép Bắc Kinh hưởng lợi từ những tác hại mà họ đang áp đặt lên người dân Hong Kong", ông Mike Pompeo nói thêm.

Trước đó, ông Pompeo đã viết tweet, bày tỏ "vô cùng lo lắng" trước vụ bắt giữ ông trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai, cáo buộc Bắc Kinh tấn công các quyền tự do ở đặc khu hành chính Hong Kong.

"Tôi vô cùng lo lắng trước các báo cáo về việc bắt giữ Jimmy Lai theo luật an ninh hà khắc đang được áp dụng tại Hong Kong", ông Pompeo tweet và gọi đó là "bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã trốn tránh việc đảm bảo các quyền tự do được thực thi tại Hong Kong và làm xói mòn các quyền của người dân".

Trung Quốc ngày 30/6 thông qua luật an ninh Hong Kong, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Ít nhất 15 người Hong Kong được cho là đã bị bắt do vi phạm luật an ninh mới.

Sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong, Mỹ và nước châu Âu chỉ trích, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, trong khi quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo.