Ngoại trưởng Nhóm G7 họp khẩn tại Đức bàn về tình hình Ukraine

Nhiều khả năng, cuộc họp được tổ chức bên lề Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 56. Nguồn tin cho biết, tình hình Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận chính tại cuộc gặp Ngoại trưởng G7 lần này. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi sẽ tham dự cuộc họp trên.

Hội nghị An ninh Munich ra đời năm 1963, khởi nguồn là một diễn đàn đối thoại an ninh quan trọng nhất đối với mối quan hệ châu Âu - Mỹ. Sau đó MSC mở rộng ra nhiều chủ đề an ninh lớn trên toàn cầu. Hội nghị thường quy tụ các chuyên gia quan hệ quốc tế, các tổ chức nghiên cứu chiến lược và chính trị gia.