Ngoại trưởng Đức: Phương Tây không nên nhượng bộ Nga

(VTC News) -

Phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Đối ngoại Berlin 2022 hôm 18/10, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng, phương Tây không nên dàn xếp về một thỏa thuận hòa bình mà trong đó chấp nhận các vùng thuộc Ukraine sáp nhập vào Nga. Theo nhà ngoại giao này, những sai sót trong chiến lược đã được chứng minh vào năm 2014, khi Crimea sáp nhập Nga.

“Những chiến lược như vậy đã thất bại vào năm 2014. Việc sáp nhập Crimea và Donbass chỉ là màn dạo đầu cho những gì đã xảy ra ở Ukraine kể từ ngày 24/2", Ngoại trưởng Annalena Baerbock nói.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. (Ảnh: Getty).

Bà Annalena Baerbock cáo buộc điện Kremlin dường như đang tăng gấp đôi hành động gây căng thẳng. Để thể hiện cam kết của Berlin trong việc đoàn kết với các quốc gia châu Âu, bà Annalena Baerbock tuyên bố: "An ninh của các nước Baltic, an ninh của Đông Âu là an ninh của Đức".

Vị Ngoại trưởng Đức cũng nói thêm rằng, nước này sẽ “hỗ trợ Ukraine những loại vũ khí cần thiết", cam kết tiếp tục viện trợ kinh tế và nhân đạo cho Kiev.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov đã xác nhận Đức cung cấp hệ thống đầu tiên trong số 4 hệ thống tên lửa phòng không công nghệ cao cho Ukraine. Ông ca ngợi việc chuyển giao tổ hợp IRIS-T đánh dấu "kỷ nguyên mới" cho phòng không của nước này.

Hệ thống IRIS-T được thiết kế để bảo vệ các thành phố và mục tiêu quân sự khỏi các cuộc không kích. Hệ thống này có khả năng diệt mục tiêu cách xa 40 km, độ cao 20 km.

Ukraine được cho là đã yêu cầu Đức gửi ít nhất 10 tổ hợp này và đề nghị được giao dịch trực tiếp với nhà sản xuất Diehl Defense.

Đức đối mặt nhiều chỉ trích từ Ukraine vì thái độ chần chừ trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho nước này. Tuy nhiên, kho dự trữ vũ khí của Đức đang cạn kiệt.

Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cảnh báo kho vũ khí Đức sẽ "thâm hụt tuyệt đối".