Ngoại Hạng Anh 2019/20: Liverpool không có đối thủ, MU đua top 4 ngoạn mục

Liverpool không có đối thủ

Khi Manchester City sa sút vì khủng hoảng lực lượng, Ngoại Hạng Anh không còn ứng viên vô địch nào đủ sức đua tranh với Liverpool, nhất là khi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp vẫn cho thấy sức mạnh không hề kém cạnh so với mùa giải trước.

Đội chủ sân Anfield vô địch sớm bảy vòng đấu, một kỷ lục để chấm dứt 30 năm trắng tay ở đấu trường hạng cao nhất của bóng đá Anh. Liverpool đánh bại toàn bộ 19 đối thủ, là nhà vô địch với số trận thắng nhiều nhất, thắng sân nhà nhiều nhất, chuỗi trận thắng sân nhà dài nhất và tạo ra khoảng cách điểm lớn nhất so với đội nhì bảng ở một thời điểm trong mùa giải.

Liverpool vô địch Ngoại Hạng Anh sớm 7 vòng đấu.

Điều khiến các CĐV Liverpool tiếc nuối có lẽ là việc thầy trò HLV Jurgen Klopp không thể chạm đến kỷ lục 48 trận bất bại của Arsenal mà chỉ dừng ở con số 44. Sau kỳ nghỉ tránh dịch COVID-19 và kết thúc sớm cuộc đua vô địch, Mohamed Salah và đồng đội không thể hiện phong độ tốt và không thể phá nốt kỷ lục 100 điểm của Man City.

MU đua top 4 ngoạn mục

Manchester United kết thúc lượt đi ở vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng. Có lẽ không ít cổ động viên Quỷ đỏ ở thời điểm đó không đủ lạc quan vào cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 4 của đội nhà. Tuy nhiên kỳ chuyển nhượng mùa đông là bước ngoặt để MU bắt đầu tạo ra màn chạy đua ngoạn mục với mục tiêu là tấm vé dự UEFA Champions League.

Đội chủ sân Old Trafford không thua trận nào từ tháng Hai, cùng thời điểm họ bắt đầu có Bruno Fernandes trong đội hình. Tân binh người Bồ Đào Nha hòa nhập quá nhanh giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer như tìm được mảnh ghép còn thiếu cho MU.

MU "lột xác" sau khi chiêu mộ Bruno.

Cộng thêm sự trở lại của Paul Pogba và màn thăng tiến đáng kinh ngạc của tài năng trẻ Mason Greenwood, MU duy trì phong độ ấn tượng sau kỳ nghỉ tránh dịch COVID-19. Trong khi đó các đối thủ cạnh tranh lại sa sút và liên tục sảy chân, Quỷ đỏ tận dụng được cơ hội để bứt phá lên vị trí thứ ba trong hai vòng đấu cuối cùng.

Chính phong độ xuất sắc của thầy trò HLV Solskjaer ở nửa sau của mùa giải là một phần lý do khiến Leicester City cay đắng mất vé dự Champions League. Trận thua trước chính MU ở vòng 38 khiến Leicester bị đánh bật khỏi top 4 dù đã giữ vị trí này trong 325 ngày của mùa giải.

De Bruyne, Vardy

Thứ duy nhất giúp Jordan Henderson có cơ hội cạnh tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải là chức vô địch của Liverpool. Xét trên màn trình diễn cá nhân, không ai xuất sắc hơn Kevin De Bruyne ở mùa giải 2019/20.

Kevin De Bruyne là vua kiến tạo Ngoại Hạng Anh.

Tiền vệ người Bỉ vẫn thể hiện đẳng cấp của chân chuyền số một Ngoại Hạng Anh, hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại. Anh kết thúc mùa giải với 22 đường kiến tạo, bằng kỷ lục của Thierry Henry. Nếu chân sút chủ lực của Man City là Sergio Aguero không chấn thương dài hạn, cầu thủ người Argentina này hoàn toàn có thể giúp đồng đội nâng cao thành tích kiến tạo.

Ở cuộc đua vua phá lưới, Jamie Vardy giành chiến thắng thuyết phục với 23 pha lập công, chiếm 34% số bàn thắng của Leicester mùa này. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất giành danh hiệu Chiếc giày vàng của giải Ngoại Hạng Anh và cũng vượt mốc 100 bàn thắng ở giải đấu này.

VAR ra mắt vẫn nhiều tranh cãi

Ngoại Hạng Anh vừa trải qua mùa giải đầu tiên áp dụng VAR. Có tổng cộng 109 lần các trợ lý video khiến trọng tài chính thay đổi quyết định, công nhận 27 bàn thắng và từ chối 22 bàn. Có 48 bàn thắng bị hủy sau khi VAR tư vấn cho trọng tài chính phát hiện ra lỗi.

Brighton & Hove Albion và MU là hai đội hưởng lợi nhiều nhất từ VAR. Ngược lại, Norwich City gặp nhiều bất lợi nhất.

VAR cũng mắc những sai sót. Cơ quan phụ trách VAR phải hai lần xin lỗi các CLB vì tư vấn những quyết định không hợp lý hoặc quy trình vận hành chưa hiệu quả gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Sự cố hài hước nhất của các công nghệ, phương pháp hỗ trợ trọng tài là trận Sheffield United gặp Aston Villa. Do các máy quay bị che khuất, công nghệ Goal Line không xác định được một bàn thắng rõ ràng của Sheffield United trong khi VAR cũng không thể can thiệp do vấn đề quy trình.