Ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang: 123 học sinh nhập viện

(VTC News) -

Trưa 18/11, theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thông tin, đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang (iSchool Nha Trang) khiến 123 học sinh nhập viện. Hiện sức khỏe của các em đã ổn định.

Học sinh đang điều trị tại bệnh viện ở Nha Trang.

Theo đó, khoảng 800 em học sinh khi ăn trưa gồm các món cánh gà chiên, gà luộc xé, canh thịt heo vào trưa ngày 17/11 thì đến chiều, tối cùng ngày, nhiều em học sinh có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt... nên được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang điều trị 43 em, Bệnh viện 22 Tháng 12 đang điều trị 32 em, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang đang điều trị 22 em, Bệnh viện Sài Gòn Nha Trang đang điều trị 26 em.

“Tính đến 8h ngày 18/11, cả 4 bệnh viện đang điều trị khoảng 123 cháu. Hiện tại tình trạng sức khoẻ các cháu ổn định, chưa có trường hợp nặng” – đại diện Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Ông Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang cho biết, sáng 18/11, lãnh đạo nhà trường đã đến các bệnh viện để thăm hỏi, hỗ trợ các em nhập viện. Đồng thời lấy mẫu thức ăn của buổi trưa và xế của ngày 17/11 gửi Trung tâm y tế kiểm định, tìm nguyên nhân gây ngộ độc cho các em.

Phần ăn của mỗi em học sinh tại trường vào trưa ngày 17/11

Liên quan đến vụ việc nói trên, các phụ huynh có con học tại trường hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, họ rất bức xúc khi đóng một khoản tiến lớn để con được học trường có chất lượng tốt nhưng lại xảy ra sự cố khiến các cháu nhập viện.

“Chiều 17/11, sau khi đón con về nhà thì đến khoảng 19-20h cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Ban đầu chúng tôi nghĩ do vấn đề ăn uống của cháu tại nhà. Sau đó, triệu chứng cháu càng ngày càng nặng nên gia đình đưa đi nhập viện. Khi đến khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh thì thấy có nhiều bạn học của cháu cùng tình trạng và ngày càng có nhiều học sinh cùng trường đến nhập viện. Do đó, chúng tôi nghi các cháu bị ngộ độc do ăn thức ăn tại trường” – chị B. một phụ huynh cho biết.

Trường liên cấp Hội nhập quốc tế iSchool Nha Trang là trường liên cấp từ Tiểu học, Trung học cơ sở và Phổ thông Trung học.